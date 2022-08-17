"Він ще тоді поривався": мама Кузьми розповіла, чи був би Андрій зараз на фронті – ексклюзив

Ольга Михайлівна Кузьменко в рамках інтерв'ю 24 каналу поділилась, що неодноразово ловила себе на думці після повномасштабного вторгнення росії – а де б її син був зараз? І вона переконана – теж би пішов у військо, але як бойовий медик.

У рамках розмови для "Інтерв'ю 24", яка вийде на 24 каналі найближчими днями, мама Андрія Кузьменка поділилась, що роздумувала про долю свого сина нещодавно з невісткою Світланою.

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Знаєте, як сказала моя невістка Світлана? "Він би вже був хтозна-де". Він казав, що я медик, закінчив медичний університет, тому так чи інакше я принесу якусь користь. Він ще тоді поривався (у 2014 році, – 24 канал), але там була дещо інша ситуація. Він говорив, що "хлопці – у в'єтнамках, мені їх треба взути, машини їм купити". Тому я все, коли приходжу до нього з татом, кажу: "Синочку, подивись, що робиться, де б ти був зараз?"

– розповіла Ольга Кузьменко.

За її словами, Андрій був веселуном лише на публіці, а в житті, особливо після початку війни у 2014 році, він дуже змінився та тяжко переживав усі події.

"Казав, що бачив жах – там хлопці без рук, без ніг, скалічені діти по 23 роки. Він просто не міг того пережити. Андрій завжди казав, що це не АТО, а війна. Він ще розповідав про хлопців, що там дуже було страшно, але їм забороняли стріляти у відповідь. Ви собі уявляєте таке? Зараз хлопці не матимуть такої психологічної травми, як тоді. Що означає – не стріляй у відповідь? Це ж неможливо", – згадує матір співака.



Андрій "Кузьма" з військовим у госпіталі незадовго до своєї загибелі / Фото з мережі

Зазначимо, що Андрій Кузьменко закінчив факультет стоматології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Хоч навчання йому було там нецікаве, але на прохання батьків він довчився. 17 серпня соліст гурту "Скрябін" святкував би 54 роки, але його життя обірвалось у 2015 році через автокатастрофу у Дніпропетровській області. На його честь батьки Кузьми влаштували концерт "Шампанські очі 2.0", який відбудеться у Львові.