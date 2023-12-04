Вчіть історію, – Андрій Хливнюк, який воює у ЗСУ, звернувся до колег "поза політикою"

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк з початком повномасштабного вторгнення став на захист України. Днями він звернувся до колег, які поза політикою і не йдуть на передову.

Співак опублікував світлину з фронту. В описі до фото він згадав про Леніна та кобзарів, яких знищували, та закликав всіх вчити історію.

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Андрій Хливнюк звернувся до артистів

Військовий поширив кадри у військовій формі з передової. Він закликав колег, які не йдуть воювати через переконання своєї творчої натури, вивчити історію.

Так званим артистам, що поза політикою, і тим, хто не може тримати зброю через переконання своєї творчої натури, охочих змінити світ своїм мистецтвом, вчіть історію. У 1918 році маніяк з позивним Ленін видав наказ про заборону жебрацтва і зобов'язав не брати кобзарів у заручники. За рішенням трійок – розстрілювати,

– написав військовий.



Андрій Хливнюк на передовій / Скриншот з інстаграм-сторіс

Андрій Хливнюк в ЗСУ