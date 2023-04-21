Ми ще дуже далеко до перемоги, – Хливнюк з "Бумбоксу" висловився про ситуацію на фронті

Соліст "Бумбоксу" Андрій Хливнюк з перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем у лави ЗСУ. Зараз він займається аеророзвідкою і бойовими операціями на Херсонщині. Проте, на думку артиста, до перемоги України у війні ще далеко.

Про це він сказав у новому інтерв’ю. Андрій Хливнюк наголосив, що не вважає себе героєм на війні і зазначив, що всім чоловікам треба готуватися до війни, адже перемоги не варто чекати найближчим часом.

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"Всім треба готуватися, до перемоги ще далеко"

На думку Хливнюка, всім українцям треба готуватися до війни.

Ще прийде черга всіх тих, хто дочі не відчув війни на собі. Допомагайте ЗСУ, бо це важливо… Ми ще дуже далеко до перемоги. Це тільки початок цієї війни,

– вважає лідер "Бумбоксу".

"Ми вже маємо одну перемогу"

Співак наголосив, що з нами воює країна з набагато більший людським ресурсом, вона по-іншому відноситься до втрат на полі бою.

"Росія не зупиниться ні перед чим, щоб знищити нашу націю на нашу державу, щоб не дати нам показати, що частина пострадянської імперії може змінитися і жити нормальним життям", – пояснив Хливнюк.

За його словами, єдина наша перемога на сьогодні – що Україна вже по той бік колючого дроту, по бік нормальних людей. "Бо сотні років українці були цим мобілізаційним ресурсом та "гарматним м’ясом" Радянського союзу", – додав він.

Кого Хливнюк вважає героями на передовій

Андрій Хливнюк вже неодноразово заявляв, що він не хоче, щоб з нього робили супергероя. Він наголошує, що не є ним. На його думку, супергерої на війні – це піхота та артилерія, а не аеророзвідка тощо.

Весь жах війни бере на себе піхота ЗСУ, а не спецпризначенці, які теж роблять важливу роботу,

– відповів артист.

Дивіться інтерв'ю з Андрієм Хливнюком: відео

До слова, Хливнюк розповів, як ставиться до чоловіків, які замість того, щоб боронити Україну, втікають за кордон. За його словами, це злочинці.

Крім того, лідер гурту "Бумбокс" раніше розповідав, що зустрічав "адекватних" росіян то на лінії фронту, то в тилу. Часто вони пропонують одразу плюнути їм у лице, щоб потім розпочати розмову. Так Андрій розуміє, що ця людина готова визнати помилки свого народу.