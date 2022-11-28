"49 бойових вильотів": чим насправді Андрій Хливнюк займається на фронті

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк з перших днів вторгнення вступив до Сил оборони. Він розповів, яка його робота зараз на фронті.

Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк належить до підрозділу патрульної поліції "Софія". Там він не виконує роботу звичайного поліцейського, про що розповів Яніні Соколовій.

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Андрій Хливнюк про роботу в поліції

"Ми не патрулюємо вулиці міст та не виписуємо штрафи порушникам правил дорожнього руху. Це поліція, яка виконує бойові та гуманітарні місії. Патрульна поліція не воює".

Музикант розповів, що його обов'язки змінювались від лютого й до сьогодні. У перші місяці він з підрозділом займався евакуацією мирного населення з міст, що були в зонах бойових дій. Після навчання він став оператором бойового дрона.

Мені пощастило, я в стрілецьких боях не брав участі й в приціл ворога не бачив. Я не виконував бойових завдань. Але вже три місяці екіпаж, до якого я належу, займається бойовими завданнями. Я оператор бойового ударного дрона, і разом зі мною ще 4 особи в екіпажі. Ми займаємося аеророзвідкою та ударними місіями. На сьогодні зробили вже 49 бойових вильотів,

– поділився Андрій Хливнюк.



Андрій Хливнюк / Фото з інстаграму Андрія Хливнюка

Артист додав, що ніяковіє й бентежиться, коли на вулицях йому дякують, бо вважає, що справжні герої носять піксель.

"Супергерої – це медики, піхота та артилерія, вертолітники, танкісти, пілоти. Справжні герої – не в мультикамі чистому, як я. Справжні герої – у пікселі, і піксель цей в багнюці та крові".