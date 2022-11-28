Андрій Хливнюк пригадав, як "нормальні росіяни" пропонували йому плюнути в обличчя

Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк з перших днів великої війни взяв у руки зброю. Він оператор бойового ударного дрона, але на "передку" час від часу стикається з росіянами. На диво, йому трапляються "нормальні люди".

Андрій Хливнюк каже, що росіянам вірити не можна, і марно "шукати в цьому лайні діаманти". Однак все ж є ті, хто готові відповідати за помилки свого народу.

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Андрій Хливнюк про нормальних росіян на війні

Я іноді спілкуюся з росіянами, які знаходяться тут або на лінії фронту. І роблять роботу свою різну – журналістську тощо. Багато з них починають розмову зі слів: "Привіт, якщо хочеш, можеш плюнути мені в обличчя зразу. А потім я обітруся, і почнемо вже далі шукати спільну мову". Я сміюся з цього і розумію, що людина адекватна, самоіронічна і нормальна,

– розповів Андрій Хливнюк.

Він також пригадав, як евакуював людей з Краматорська, Святогірська, околиць Слов'янська та Бахмута. Співак каже, що йому доводилося кричати й матюкатися, адже місцеві не розуміли, на яку небезпеку наражали себе та екіпаж.

"У нас не було часу на сканування. Ти їдеш під вогонь, ти їдеш туди, де працюють ворожі "гради". Ти тільки матюкаєшся і кричиш: "Бігом сідайте в тачку, а якщо не влазите – стрибайте в багажник". Люди тобі кажуть: "А я хотів би ще машину свою забрати, вона запаркована через квартал". А місто все горить. Немає часу, ти матом кричиш на дорослих людей", – пригадав Андрій Хливнюк.