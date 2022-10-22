Андрій Джеджула і Юлія Леус офіційно розлучилися

Український ведучий Андрій Джеджула та модель й блогерка Юлія Леус розлучилися. Їхні стосунки тривали п'ять років.

Понад рік стосунки між телеведучим Андрієм Джеджулою та його дружиною Юлією Леус були в надскладному становищі. Модель і блогерка днями повідомила про розлучення.

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Юлія Леус розлучилась з Джеджулою

Тепер колишня дружина Андрія Джеджули повідомила, що стала офіційно вільною. Вочевидь, все відбулося 21 жовтня.

Сьогодні дуже добрий ранок. Нарешті мене розлучили, тепер офіційно вільна,

– написала Юлія в соціальних мережах.

Юлія Леус додала, що саме вона розлучилась з Джеджулою та розплатилась за це. Наразі коментарів від шоумена не було.



Юлія Леус про розлучення з чоловіком / Фото з інстаграм-сторіз

Стосунки між Джеджулою і Леус