Андрій Джеджула і Юлія Леус офіційно розлучилися
Джерело:Юлія Леус
Український ведучий Андрій Джеджула та модель й блогерка Юлія Леус розлучилися. Їхні стосунки тривали п'ять років.
Понад рік стосунки між телеведучим Андрієм Джеджулою та його дружиною Юлією Леус були в надскладному становищі. Модель і блогерка днями повідомила про розлучення.
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Юлія Леус розлучилась з Джеджулою
Тепер колишня дружина Андрія Джеджули повідомила, що стала офіційно вільною. Вочевидь, все відбулося 21 жовтня.
Сьогодні дуже добрий ранок. Нарешті мене розлучили, тепер офіційно вільна,
– написала Юлія в соціальних мережах.
Юлія Леус додала, що саме вона розлучилась з Джеджулою та розплатилась за це. Наразі коментарів від шоумена не було.
Юлія Леус про розлучення з чоловіком / Фото з інстаграм-сторіз
Стосунки між Джеджулою і Леус
- Пара одружилась 14 жовтня 2017 року, але у серпні 2019 вони розлучилися. Наприкінці того самого року вони примирилися та знову побралися.
- У подружжя зіпсувались стосунки приблизно під час вагітності Юлії. Дівчина заявляла, що її чоловік – аб'юзер. Ще на початку лютого 2021 року вона додавала, що хоче подавати на розлучення.
- 25 лютого в Андрія та Юлії народилась донька. Та й після цього шлюб продовжував тріщати по швах – шоумен подав на дружину до суду, а та забороняла чоловіку бачитися з донькою. З початку війни Юлія Леус виїхала за кордон, але згодом повернулась до України.