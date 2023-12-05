Нове інтерв'ю колишньої дружини Андрій Джеджула назвав "брудом", а саму Юлію Леус – "жінкою з найбруднішими руками й ротом, яка не може схаменутися". Він заявив, що сподівався розв'язати питання цивілізовано після того, як понад пів року розбирався з хейтом.

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Андрій Джеджула відповів на інтерв'ю

Шоумен зауважив, що не розуміє здивувань та шоку від рішення суду про те, щоб порівну бачитися з дитиною.

Яке шокувальне рішення від люблячого батька, який хоче бачити свою дитину? Який наполегливо боровся за можливість бачити свою дитину, за її конституційні права, за всебічні права обох батьків. Що вас може шокувати? Що ми отримали 50/50? Усі свята, весь час протягом тижня, шкільні канікули… Вони діляться порівну між батьками,

– висловився Андрій Джеджула.

За словами ведучого, Юлія Леус ігнорувала рішення опікунської ради у той час, як йому доводилося проходити різні перевірки. Андрій Джеджула дорікнув колишній дружині за відпочинок за кордоном.

"Юлія Анатоліївна під час війни просто відпочивала в Дубай. Або в іншому місці, у Франції. Я пашу і день, і ніч у цій країні, яка воює. Я жодного дня про це не забуваю. І роблю все, що від мене залежить. А якісь люди, які живуть праздним життям, вони не розуміють, що в нас у країні відбувається. Для них війни не існує. Є тільки можливості, де добре відпочити", – вважає Андрій Джеджула.

Шоумен додав, що готовий відповісти на кожний пункт з інтерв'ю Юлії Леус. Але наостанок звернувся до інтерв'юерок Аліни Доротюк та Анни Олицької та звинуватив їх у "паразитуванні".

Андрій Джеджула відреагував на інтерв'ю: відео

На що скаржиться Юлія Леус

Колишня дружина Андрія Джеджули обурена рішенням суду, який задовольнив прохання шоумена бачитися з донькою з неділі після обіду до обіду середи. Через це Юлії доведеться повернутися в Україну разом з донькою Аделіною. Та жінка не хоче, щоб дівчинка жила у війні та страждала від обстрілів.

За словами Леус, Джеджула про доньку не піклується і її не любить. Водночас він щомісяця виплачує аліменти на доньку: ця сума становить 10 тисяч гривень на місяць.

Юлія Леус планує подавати апеляційну скаргу на рішення суду.