Жінка переконана, що колишній чоловік не любить свою доньку, адже майже не проводить час з нею. Чоловік, як розповіла Леус, навіть відмовився оплачувати дитячий садок. За її словами, в Андрія "є якісь питання" саме до неї, а не до дитини.

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Рішення останнього суду з Джеджулою

Колишня дружина Андрія поділилася, що він "не хоче нічого робити, але хоче бути батьком". І з дитиною чоловік хоче бачитись лише в ті дні, коли йому зручно. Як розповіла Юлія, це з неділі після обіду до обіду середи. Водночас жінка поділилася, що за час, коли вона з дитиною була в Києві, Джеджула лише одного разу дві години погуляв з донькою. Крім того, Леус пояснила, що колишній чоловік не переймається про те, чи є в його доньки що поїсти, чи як вона себе почуває, коли хворіє.

Якби він її любив, він думав би про неї, а не про те, як зробити мені на зло,

– наголосила Юлія.

До того ж з'ясувалося, що Андрій хоче, аби донька один день народження проводила з ним, а інший з мамою. Так само з Новим роком та іншими святами. Крім того, Джеджула вважає, що на 8 березня дівчинка має бути з ним, оскільки це день народження його покійної мами. Він хоче з донькою проводити час на цвинтарі.

Юлія розповіла, що всі вищезазначені умови затвердив суд.



Рішення суду / Скриншот з відео



Рішення суду / Скриншот з відео

Батько моєї дитини навіть на відстані не дає нам спокійно жити. Вже дійшли до крапки, що просто невиносимо це все терпіти,

– підкреслила Леус.

Юлія зауважила, що з огляду на графік проведення часу з дитиною, вона впродовж 15 років має бути прикута до місця проживання батька своєї дитини. Так, жінці з дитиною доведеться повертатись у Київ, оскільки з неділі до середи Андрій має проводити час з дитиною.

"Він знайде якусь, щоб сиділа також з дитиною, але я впевнена, що не він буде з нею. Він буде так само тільки на камеру і поїхав. Все. Я не буду знати, що моя дитина робить, що з нею. Вона ще навіть не розмовляє. Як суд міг таке вирішити, я просто в шоці. Де правосуддя зараз. На мою думку, це зовсім несправедливо", – сказала модель.

Таке рішення суду не влаштовує Юлію, тож вона наголосила, що буде подавати апеляційну скаргу.

Інтерв'ю з Юлією Леус: дивіться відео онлайн