Женщина убеждена, что бывший супруг не любит свою дочь, ведь почти не проводит время с ней. Мужчина, как рассказала Леус, даже отказался оплачивать детский сад. По ее словам, у Андрея "есть какие-то вопросы" именно к ней, а не к ребенку.

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Решение последнего суда с Джеджулой

Бывшая жена Андрей поделилась, что он "не хочет ничего делать, но хочет быть отцом". И с ребенком мужчина хочет видеться только в те дни, когда ему удобно. Как рассказала Юлия, это с воскресенья после обеда до обеда среды. В то же время женщина поделилась, что за время, когда она с ребенком была в Киеве, Джеджула только однажды два часа погулял с Аделиной. Кроме того, Леус объяснила, что бывший муж не беспокоится о том, есть ли у его дочери что поесть, или как она себя чувствует, когда болеет.

Если бы он ее любил, он думал бы о ней, а не о том, как сделать мне на зло,

– подчеркнула Юлия.

К тому же выяснилось, что Андрей хочет, чтобы дочь один день рождения проводила с ним, а другой с мамой. Так же с Новым годом и другими праздниками. Кроме того, Джеджула считает, что 8 марта девочка должна быть с ним, поскольку это день рождения его покойной мамы. Он хочет с дочерью проводить время на кладбище.

Юлия рассказала, что все вышеперечисленные условия утвердил суд.



Решение суда / Скриншот с видео



Решение суда / Скриншот с видео

Отец ребенка даже на расстоянии не дает нам спокойно жить. Уже дошли до точки, что просто невыносимо это все терпеть,

– подчеркнула Леус.

Юлия отметила, что, учитывая график проведения времени с ребенком, она в течение 15 лет должна быть прикована к месту жительства отца дочери. Так, женщине с ребенком придется возвращаться в Киев, поскольку с воскресенья до среды Андрей должен проводить время с Аделиной.

"Он найдет какую-нибудь, чтобы сидела также с ребенком, но я уверена, что не он будет с ней. Он будет так же только на камеру и уехал. Все. Я не буду знать, что мой ребенок делает, что с ним. Она еще даже не разговаривает. Как суд мог такое решить, я просто в шоке. Где правосудие сейчас. По-моему, это совсем несправедливо", – сказала модель.

Такое решение суда не устраивает Юлию, поэтому она подчеркнула, что будет подавать апелляционную жалобу.

Интервью с Юлией Леус: смотрите видео онлайн