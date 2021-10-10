Андрій Данилко відсвяткував день народження в компанії зіркових колег

Українському артисту Андрію Данилку 2 жовтня виповнилося 48 років. Через кілька днів він влаштував невелике святкування в компанії Володимира Остапчука, Дзідзьо та Олега Винника.

Андрій Данилко, більш відомий як Вєрка Сердючка, дуже рідко ділиться особистим. Тому знімком з його дня народження поділився Володимир Остапчук в інстаграм-сторіз.

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День народження Андрія Данилка

2 жовтня виконавцеві виповнилося 48 років. Цей день збігся з періодом зйомок загадкового шоу "Маска", що вийде в ефір з 23 жовтня. Там Андрій Данилко виконує роль зіркового детектива. Тож артист, ймовірно, провів день народження на роботі.

Та згодом Андрій Данилко таки відсвяткував 48-річчя. Він провів вечір у невеликій компанії зіркових колег. На святі були Володимир Остапчук, Олег Винник з беквокалісткою Таюне та Дзідзьо.

Перед камерою усміхнений Андрій Данилко позував з келихом шампанського та сріблястою кулькою.



Андрій Данилко в компанії колег / Фото з інстаграм-сторіз Володимира Остапчука

Зазначимо, наприкінці вересня день народження святкував ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук. Його ще вночі привітала дружина Христина, подарувавши тістечко зі свічкою, також вона підготувала кульки та особливу листівку.

Катя Осадча також яскраво провела день 38-річчя. Вона влаштувала дівич-вечір на яхті з подругами – Машею Єфросиніною, Настею Каменських, Дашею Астаф'євою, Сонею Плакидюк та іншими.