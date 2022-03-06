Андрій Данилко розповів, як у Росії залякували зірок, що виступили проти війни в Україні

Андрій Данилко, відомий світу як Вєрка Сердючка, тісно спілкується з топовими зірками російського шоу-бізу. Він розповів, як один його товариш з Москви підтримав Україну чорним квадратом, а йому тут же зателефонували з погрозами.

Триває 11-й день загарбницької війни в Україні, а більшість російського шоу-бізу досі не наважилася виступити проти фашистських дій Путіна. 48-річний Андрій Данилко переконаний, що благати їх не мовчати – марно, адже всі вони під ковпаком спецслужб.

До теми Поплачте за кадром, – Данилко звернувся до колег та закликав припинити паніку

Андрій Данилко про друзів, яких залякували в Росії

Артист, який виступає під сценічним образом Вєрки Сердючки, зізнався, що в перші дні йому писали друзі з Росії, які проти війни в Україні. Вони були готові висловити свою позицію публічно, але їх залякали. Розсекречувати їхні імена шоумен не став.

У перший день війни одна людина опублікувала чорний квадрат. Їй відразу ввечері зателефонували. Це були реальні погрози, він дуже злякався і прибрав цей квадратик,

– поділився Андрій Данилко.

Він додав, що тим, хто все ж не побоявся стати на бік України, всіляко перекривають кисень. Максиму Галкіну, наприклад, скасували концерти, тому він з дружиною, сином і донькою вилетів з Росії. На думку Андрія Данилка, Алла Пугачова не наважується перечити Путіну, бо хвилюється за двох маленьких дітей.

"Так, вони бояться, бо в них діти. Це справді страх. Я не знаю, як би поводитися, якби мені дзвонили і погрожували", – додав артист.

Андрій Данилко про пісню для Путіна

Шоумен поділився, що події останніх двох тижнів надихнули його на новий хіт – "Маленька мрійниця". У ньому він бажає смерті президенту РФ Путіну.

Приспів такий: "Путін, щоб ти здох, Путін, щоб ти здох. Але причина є одна, його не хоче навіть сатана",

– процитував Данилко.

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