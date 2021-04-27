Андрій Данилко потролив Гаррі Стайлса, який "копіює" образи Вєрки Сердючки

Український виконавець Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, покепкував з британського співака Гаррі Стайлса. Він показав свої старі образи, порівнявши їх з новими виходами Стайлса.
У своєму інстаграмі комік та співак Данилко залишив три фотопорівняння, на яких справді Гаррі Стайлс одягається у схожому стилі, як Сердючка на початку кар'єри у 1990-х. Однак невідомо, чи Гаррі взагалі знає про існування Данилка та його образу Сердючки, чи дійсно надихається епатажним стилем Вєрки.
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"Ні, ну Гаррі! З епатажним Гаррі Стайлсом", – підписав фото Данилко.
На них Гаррі одягнений у шубі та блузі, як колись приміряла Сердючка у зйомках. Також Стайлс вбрався у чорний блейзер та яскравий шарф зі страусиного пір'я, "повторивши" look Данилка. А на іншому знімку він одягнув жіночий костюм балерини та колготи, як колись робив Данилко на сцені розважальних шоу.
Вєрка Сердючка і Гаррі Стайлс / Фото з інстаграму Вєрки Сердючки
Вєрка Сердючка і Гаррі Стайлс / Фото з інстаграму Вєрки Сердючки
Вєрка Сердючка і Гаррі Стайлс / Фото з інстаграму Вєрки Сердючки
Реакція мережі
Фанати весело відреагували на "плагіат" Стайлса, а деякі зірки ще більше покепкували над артистами:
- Злата Огневич: "Ну це вже ні в які ворота не лізе!";
- Кончіта Вурст залишила емоджі-серце;
- Gena VITER: "Так ось воно що!";
- Віра Брежнєва додала смайлики, що сміються.
Прихильники Сердючки теж не залишились без кумедних коментарів:
- "Віро, випускайтк свій мерч: колготки білі і сірі. Тільки, щоб збиралися на колінах. Я куплю";
- "Ні! Куди там йому до вас";
- "Віро, ну тут же все зрозуміло як білий день! Він твій істинний фанат";
- "У Гаррі відмінний смак";
- "Давайте дует, Вєра, помітно, шо хлопчик дуже хоче";
- "Гаррі поцупив у Віри всі вбрання. Віра – найкраща";
- "Повторюха-муха".