У своєму інстаграмі комік та співак Данилко залишив три фотопорівняння, на яких справді Гаррі Стайлс одягається у схожому стилі, як Сердючка на початку кар'єри у 1990-х. Однак невідомо, чи Гаррі взагалі знає про існування Данилка та його образу Сердючки, чи дійсно надихається епатажним стилем Вєрки.

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"Ні, ну Гаррі! З епатажним Гаррі Стайлсом", – підписав фото Данилко.

На них Гаррі одягнений у шубі та блузі, як колись приміряла Сердючка у зйомках. Також Стайлс вбрався у чорний блейзер та яскравий шарф зі страусиного пір'я, "повторивши" look Данилка. А на іншому знімку він одягнув жіночий костюм балерини та колготи, як колись робив Данилко на сцені розважальних шоу.



Вєрка Сердючка і Гаррі Стайлс / Фото з інстаграму Вєрки Сердючки



Вєрка Сердючка і Гаррі Стайлс / Фото з інстаграму Вєрки Сердючки



Вєрка Сердючка і Гаррі Стайлс / Фото з інстаграму Вєрки Сердючки

Реакція мережі

Фанати весело відреагували на "плагіат" Стайлса, а деякі зірки ще більше покепкували над артистами:

Злата Огневич : "Ну це вже ні в які ворота не лізе!";

: "Ну це вже ні в які ворота не лізе!"; Кончіта Вурст залишила емоджі-серце;

залишила емоджі-серце; Gena VITER : "Так ось воно що!";

: "Так ось воно що!"; Віра Брежнєва додала смайлики, що сміються.

Прихильники Сердючки теж не залишились без кумедних коментарів: