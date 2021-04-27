У своєму інстаграмі комік та співак Данилко залишив три фотопорівняння, на яких справді Гаррі Стайлс одягається у схожому стилі, як Сердючка на початку кар'єри у 1990-х. Однак невідомо, чи Гаррі взагалі знає про існування Данилка та його образу Сердючки, чи дійсно надихається епатажним стилем Вєрки. 

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"Ні, ну Гаррі! З епатажним Гаррі Стайлсом", – підписав фото Данилко.

На них Гаррі одягнений у шубі та блузі, як колись приміряла Сердючка у зйомках. Також Стайлс вбрався у чорний блейзер та яскравий шарф зі страусиного пір'я, "повторивши" look Данилка. А на іншому знімку він одягнув жіночий костюм балерини та колготи, як колись робив Данилко на сцені розважальних шоу.

Вєрка Сердючка і Гаррі Стайлс
Вєрка Сердючка і Гаррі Стайлс / Фото з інстаграму Вєрки Сердючки

Вєрка Сердючка і Гаррі Стайлс
Вєрка Сердючка і Гаррі Стайлс / Фото з інстаграму Вєрки Сердючки

Вєрка Сердючка і Гаррі Стайлс
Вєрка Сердючка і Гаррі Стайлс / Фото з інстаграму Вєрки Сердючки

Реакція мережі

Фанати весело відреагували на "плагіат" Стайлса, а деякі зірки ще більше покепкували над артистами:

  • Злата Огневич: "Ну це вже ні в які ворота не лізе!";
  • Кончіта Вурст залишила емоджі-серце;
  • Gena VITER: "Так ось воно що!";
  • Віра Брежнєва додала смайлики, що сміються. 

Прихильники Сердючки теж не залишились без кумедних коментарів:

  • "Віро, випускайтк свій мерч: колготки білі і сірі. Тільки, щоб збиралися на колінах. Я куплю";
  • "Ні! Куди там йому до вас";
  • "Віро, ну тут же все зрозуміло як білий день! Він твій істинний фанат";
  • "У Гаррі відмінний смак";
  • "Давайте дует, Вєра, помітно, шо хлопчик дуже хоче";
  • "Гаррі поцупив у Віри всі вбрання. Віра – найкраща";
  • "Повторюха-муха".