Під час бойового завдання на Запоріжжі загинув видатний музикант Андрій Чепіль
Джерело:"100 кроків"
28 червня поблизу села Роботине на Запоріжжі загинув воїн, музикант гурту "КораЛЛі" з Івано-Франківська Андрій Чепіль. Кілька тижнів його тіло не могли забрати з передової, а потім ще 2 місяці проводили ДНК-тест.
Про загибель воїна-музиканта повідомили на сайті скаутської організації "Пласт". До неї він долучився у 15 років.
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Чепіль добровільно пішов на війну
Після повномасштабного вторгнення Андрій Чепіль мобілізувався до війська. Спочатку він брав участь у бойових діях на Харківщині як кулеметник в одному з підрозділів ЗСУ.
Але згодом воїн-музикант з позивним "Кріс" попросив перевестися до 47 окремої механізованої бригади "Маґура". Андрій проходив спеціалізовані військові навчання у Німеччині, де навчився працювати на бойовій машині M2 Bradley.
Чепіль був головним сержантом взводу та командиром бойової машини. Крім того, він виконував обов’язки командира взводу.
Андрій Чепіль на фронті / Фото з його інстаграму
Як загинув музикант
Військовий поліг 28 червня з трьома своїми побратимами під час виконання бойового завдання. Бійці штурмували російські війська біля села Роботине у Запорізькій області.
Тіла загиблих військових не одразу змогли забрати з поля бою. Це вдалося зробити лише через чотири тижні, коли ворогів відсунули на інші позиції.
Побратими, ризикуючи життям, забрали залишки тіл, які наприкінці липня віддали на ДНК-експертизу. За понад два місяці вдалося ідентифікувати тіло Андрія Чепіля,
– повідомили у "Пласті".
Останнє відео Андрій опублікував у соцмережах 18 червня. Тоді він написав, що воює, аби захистити рідних.
"Ми дивимося в очі смерті, щоб відволікти її увагу, щоб вона не заглядала на наших рідних і близьких", – написав Чепіль.
Воїн закликав українців мобілізовуватися або допомагати ЗСУ, бо перемогу можна здобути лише разом.
Що ще відомо про Андрія Чепіля
- Загиблий воїн був саксофоністом та вокалістом. Він проходив строкову службу у військовому оркестрі почесної варти при Президентському полку.
- Крім того, Андрій був учасником кавер-гуртів Frisson Band, Smerichka та трембітарем у фолк-рок гурті "КораЛЛІ".
Андрій Чепіль грав на саксофоні / Фото з соцмереж
- Восени 2021 року Чепіль одружився з музиканткою Богданою Кінаш.