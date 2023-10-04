Під час бойового завдання на Запоріжжі загинув видатний музикант Андрій Чепіль

28 червня поблизу села Роботине на Запоріжжі загинув воїн, музикант гурту "КораЛЛі" з Івано-Франківська Андрій Чепіль. Кілька тижнів його тіло не могли забрати з передової, а потім ще 2 місяці проводили ДНК-тест.

Про загибель воїна-музиканта повідомили на сайті скаутської організації "Пласт". До неї він долучився у 15 років.

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Чепіль добровільно пішов на війну

Після повномасштабного вторгнення Андрій Чепіль мобілізувався до війська. Спочатку він брав участь у бойових діях на Харківщині як кулеметник в одному з підрозділів ЗСУ.

Але згодом воїн-музикант з позивним "Кріс" попросив перевестися до 47 окремої механізованої бригади "Маґура". Андрій проходив спеціалізовані військові навчання у Німеччині, де навчився працювати на бойовій машині M2 Bradley.

Чепіль був головним сержантом взводу та командиром бойової машини. Крім того, він виконував обов’язки командира взводу.



Андрій Чепіль на фронті / Фото з його інстаграму

Як загинув музикант

Військовий поліг 28 червня з трьома своїми побратимами під час виконання бойового завдання. Бійці штурмували російські війська біля села Роботине у Запорізькій області.

Тіла загиблих військових не одразу змогли забрати з поля бою. Це вдалося зробити лише через чотири тижні, коли ворогів відсунули на інші позиції.

Побратими, ризикуючи життям, забрали залишки тіл, які наприкінці липня віддали на ДНК-експертизу. За понад два місяці вдалося ідентифікувати тіло Андрія Чепіля,

– повідомили у "Пласті".

Останнє відео Андрій опублікував у соцмережах 18 червня. Тоді він написав, що воює, аби захистити рідних.

"Ми дивимося в очі смерті, щоб відволікти її увагу, щоб вона не заглядала на наших рідних і близьких", – написав Чепіль.

Воїн закликав українців мобілізовуватися або допомагати ЗСУ, бо перемогу можна здобути лише разом.

Що ще відомо про Андрія Чепіля

Загиблий воїн був саксофоністом та вокалістом. Він проходив строкову службу у військовому оркестрі почесної варти при Президентському полку.

Крім того, Андрій був учасником кавер-гуртів Frisson Band, Smerichka та трембітарем у фолк-рок гурті "КораЛЛІ".



Андрій Чепіль грав на саксофоні / Фото з соцмереж