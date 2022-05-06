Андрій Бєдняков забороняє повертатись рідним в Україну, тому що "зарано і дуже небезпечно"

Поки в країні триває війна, рідні ведучого Андрія Бєднякова перебувають у безпечному місці за кордоном. З ними він бачився через кілька днів після початку вторгнення, адже 24 лютого він був не в Україні. Зараз Андрій переконаний, що повертатись додому ще зарано, оскільки є небезпека.

Останнім часом у Київ та й загалом в Україну повертається чимало людей, оскільки звідти відійшли російські війська. Мер столиці поки що не рекомендує повертатись, проте бажання приїхати додому переборює людей. До числа таких можна віднести співачку MamaRika, яка повернулась з сином до чоловіка в Україну.

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Ведучий Андрій не підтримує такі рішення і каже, що повертатись ще рано. Його дружина Настя та донька Ксенія ще досі перебувають за кордоном.

Вони хочуть додому, як і всі. Я їх зупиняю, поки що не треба. Я не прибічник того, що всі люди повертаються додому. Всім хочеться додому, до своєї квартири чи будинку, побачитись з друзями, погуляти вулицями. Але ще зарано, ще дуже небезпечно,

– каже Бєдняков.



Сім'я Андрія Бєднякова / Фото з інстаграму чоловіка

Він поділився, що не ставить собі ніяких термінів чи умов, коли зможе повернутись, адже війна – це дуже непередбачувана справа.

"Я не ставлю собі дедлайнів, бо це погана справа. Дедлайни, всі ці дати… Ця війна привчила до того, що все це – "до одного місця". Я оптиміст, але хочу, щоб у мені переважав реаліст. На мою думку, ще зарано, особливо жінкам з дітьми. У нас ще війна, і якщо у вашому місті відносно спокійно, це не говорить про те, що в нашій Україні вже безпечно. На жаль ні", – переконаний чоловік.

Війна не десь там, війна тут. І зараз на сході України йдуть пекельні бої, і люди там переживають справжнє пекло,

– підсумував Бєдняков.

Андрій Бєдняков у шоу "Слава+": відео онлайн