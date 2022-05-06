Андрій Бєдняков розповів про жахи, які пережила сестра в Маріуполі: "Думала, що Києва вже нема"

Український ведучий Андрій Бєдняков розповів про жахіття, які пережила його сестра в Маріуполі. Він зізнався, що майже не говорить із сестрою про війну.

Рідне місто Андрія Бєднякова – Маріуполь. Саме там війна застала його маму та сестру, які понад 2 тижні не виходили на зв'язок.

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Андрій Бєдняков про сестру, яка була в Маріуполі

Телеведучий вважає, що у Маріуполі ще гірша ситуація, аніж у Бучі. Він зізнався, що його сестра бачила мертві тіла на вулицях, однак про це вони не говорили.

Так, вона бачила, це 100 відсотків, але ми на цю тему не розмовляли. Розмовляли максимум півтори хвилини з нею, і коли в тебе є півтори хвилини, ти розумієш, що в будь-який момент може обірватися зв'язок, не хочеться взагалі про це говорити,

– поділився Бєдняков.

"Ми не говорили про війну, лише про одне одного, як почуваєшся, чи все добре, чи все є, чи ви поїли, чи змогли нарешті десь помитися, є у вас що пити – це найголовніше. Бо вони не пили нічого, зливали воду з батарей, цей сніг використовували, щоб розтопити й приготувати собі їжу. Тому ці питання нагальні, про війну не розмовляли з нею. Вона пережила такий стрес, таке жахіття, що я не хочу говорити про це взагалі", – додав він.

Андрій Бєдняков погодився, що у Маріуполі їздять машини з гучномовцями, по яких "віщають" російську пропаганду. Людям розповідають і про те, що українських міст начебто немає.

Вона не знала, що в мене, думала, що Києва вже нема, що зі мною, що з Україною, де я взагалі, як моя родина. Тільки про це думала. Там дуже багато людей, які прийшли на нашу територію, вони голосно розмовляли, щоб інші це чули й знали. Бо люди без інформації, не розуміли, чому вірити, що відбувається,

– зауважив ведучий.

, 22 березня Андрій Бєдняков вперше зідзвонився з рідними. А вже 4 квітня їм вдалось виїхати з Маріуполя.

Повне інтерв'ю Андрія Бєднякова: дивіться відео