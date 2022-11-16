Багато українських зірок з початку повномасштабної війни проявляють сміливість та їздять Україною з благодійними концертами. Є такі, що виступають на передовій, аби підтримати та розважити військових. Деякі знаменитості відвідують цивільних у регіонах, де відбуваються бойові дії. Так, ведучий проєкту Нового каналу "Де логіка?" Андрій Бєдняков вже відвозив гуманітарну допомогу, спілкувався з місцевими та підіймав їм настрій.

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Люди мають знати, що про них пам'ятають. Це для них дуже важливо. Коли ми приїхали, в нас запитали: "Ого! А що ви тут забули?" Я відповів: "До вас приїхав". Кожен раз, коли ми з Денисом Христовим (український телеведучий) приїжджаємо туди, я не розумію, чому люди сидять там... Але в кожного свій вибір і своє життя. А життя обов’язково переможе смерть!

– поділився думками Бєдняков.

Андрій Бєдняков також розповів про історію, яка сталася у Великій Новосілці (Донецька область).

"Ми з місцевими зробили спільне фото, а одразу після нього дуже близько був "прильот", – згадує Бєдняков. – "Діти, ану швидко в середину", – крикнула чиясь мама.



Андрія Бєдняков про поїздку на Схід / Фото з інстаграму ведучого



Андрія Бєдняков про поїздку на Схід / Фото з інстаграму ведучого

Нагадаємо, що Андрій Бєдняков родом з Маріуполя, який зараз, на жаль, перебуває під окупацією Росії. Ми віримо, що це місто на березі Азовського моря точно звільнять ЗСУ, і над ним знову замайорить синьо-жовтий прапор.