Андрій Бєдняков потролив "визволителів", які тягнуть додому техніку Apple і жіночі труси: відео

Через війну Андрій Бєдняков втратив маму, вона померла в окупованому Маріуполі. Після її смерті ненависть ведучого до росіян зросла, але він не втратив нагоду потролити вояк, які набивають кишені "трофеями" з України.

Після звільнення Київщини стало зрозуміло, що в Україну путінська армія прийшла не "визволяти", а вбивати й грабувати. Російські вояки тягнуть з домів усе – від трусів для своїх дружин до унітазів. Після кадрів з базару в Білорусі до них звернувся ведучий тревел-шоу "Орел і решка" Андрій Бєдняков.

Читайте також "Покарав тебе Бог, Андрійку": Бєдняков показав цинічну реакцію росіян на смерть мами в Маріуполі

Андрій Бєдняков потролив російських "визволителів"

Бєдняков склав докупи усе, на що "полюють" окупанти в Україні – iPad, годинник Apple Watch, тостер, приставку, фен, випрямляч для волосся, намисто, сережки, кнопковий телефон, барабани, іграшку, шкарпетки, чоловічі труси та білизну дружини. Ведучий запропонував окупантам бартер – він відправляє їм усе це поштою, а ті вшиваються з його землі.

Так, давайте зробимо так. Я вам зараз все це відправляю поштою, і ви йдете з нашої території. А, книжки не треба. Ось, ось так,

– прокоментував Андрій Бєдняков.

"Визволителям" і їхнім дружинам. Ці посилки по 400 кілограмів", – підписав шоумен.

Андрій Бєдняков склав посилку для "визволителів" і їхніх дружин: відео

Реакція мережі на відео Бєднякова

Фоловери Андрія Бєднякова оцінили жарт і продовжили тролити окупантів у коментарях: