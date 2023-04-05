Майбутня володарка камери в Гаазі, – Бєдняков жорстко проїхався по російській омбудсменці

Російська дитяча омбудсменка Марія Львова-Бєлова днями поскаржилась на викраденого хлопчика з України, якого назвала "всиновленим" – він нібито погрожує одноліткам. Андрій Бєдняков не стримав емоцій щодо злочинниці.

Росіяни незаконно викрадають українських дітей та передають їх російським сім'ям "під опіку", намагаючись виправдатися за злочини. Днями дитяча омбудсменка відзначилась цинічною заявою про те, що начебто влаштувала "свято" для хлопчика з Маріуполя, якого "всиновила".

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Бєдняков емоційно висловився про російську омбудсменку

Марія Львова-Бєлова у цинічній заяві вигадала, начебто його останні дні народження не святкували, тому вирішила подарувати йому торт і кульки. Андрій Бєдняков нагадав, якого горя Росія завдала хлопчику, перш ніж вручати йому подарунки.

Майбутня володарка камери в Гаазі: "Ми подарували йому торт, кульки, телефон". А пралку з Ірпеня ви йому не подарували? Ви вбили його батьків, а потім даруйте йому кульки та телефон!?

– емоційно висловився Бєдняков.

""За його словами, останні кілька років його дні народження не святкувалися". Так, бл*ть, ми і ср*ти останні роки взагалі не ходили. Там. У Маріуполі не дозволяли. Не їли нічого. Все через "пропаганду 8-річну в Маріуполі". А щодо "з'їм москалика", то так. Тепер кожна наша дитина знатиме, хто ви такі. А кульки в ж*пу собі засуньте. З тортом".

Цинічна заява омбудсменки: відео

, що у цинічній заяві про свято Львова-Бєлова поскаржилась, начебто хлопчик з Маріуполя, якого вона "всиновила", бігає за однолітками зі словами "з'їм москалика".

Додамо, що Андрій Бєдняков згадує про камеру в Гаазі тому, що Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт не тільки Володимира Путіна, але й Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента Росії у справах дитини. У реакції на ордер Львова-Бєлова заявила, що продовжуватиме роботу – тобто підтвердила, що й далі викрадатиме дітей.