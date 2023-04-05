Росіяни незаконно викрадають українських дітей та передають їх російським сім'ям "під опіку", намагаючись виправдатися за злочини. Днями дитяча омбудсменка відзначилась цинічною заявою про те, що начебто влаштувала "свято" для хлопчика з Маріуполя, якого "всиновила".

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Бєдняков емоційно висловився про російську омбудсменку

Марія Львова-Бєлова у цинічній заяві вигадала, начебто його останні дні народження не святкували, тому вирішила подарувати йому торт і кульки. Андрій Бєдняков нагадав, якого горя Росія завдала хлопчику, перш ніж вручати йому подарунки.

Майбутня володарка камери в Гаазі: "Ми подарували йому торт, кульки, телефон". А пралку з Ірпеня ви йому не подарували? Ви вбили його батьків, а потім даруйте йому кульки та телефон!?

– емоційно висловився Бєдняков.

""За його словами, останні кілька років його дні народження не святкувалися". Так, бл*ть, ми і ср*ти останні роки взагалі не ходили. Там. У Маріуполі не дозволяли. Не їли нічого. Все через "пропаганду 8-річну в Маріуполі". А щодо "з'їм москалика", то так. Тепер кожна наша дитина знатиме, хто ви такі. А кульки в ж*пу собі засуньте. З тортом".

Цинічна заява омбудсменки: відео

Нагадаємо, що у цинічній заяві про свято Львова-Бєлова поскаржилась, начебто хлопчик з Маріуполя, якого вона "всиновила", бігає за однолітками зі словами "з'їм москалика".

Додамо, що Андрій Бєдняков згадує про камеру в Гаазі тому, що Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт не тільки Володимира Путіна, але й Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента Росії у справах дитини. У реакції на ордер Львова-Бєлова заявила, що продовжуватиме роботу – тобто підтвердила, що й далі викрадатиме дітей.