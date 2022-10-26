Син Андреа Бочеллі пояснив, чому забрав в Італію собаку з Куп'янська

Днями сім'я італійського тенора Андреа Бочеллі прийняла собаку Джека, який сім місяців жив в окупованому Куп'янську. Він був контужений і поранений, але син співака подарував йому нове життя в Італії.

27-річний син Андреа Бочеллі вийшов у прямий ефір ранкового шоу й розповів, що фонд його батька допомагає українським дітям в Італії, влаштовуючи їх у школи. Натомість сам Амос вирішив врятувати ще й пса. Джека він побачив в інстаграмі друга-волонтера з Америки, який зараз підтримує Україну, і запропонував прихистити у себе в Італії.

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Чому сім'я Андреа Бочеллі взяла собаку з деокупованого Куп'янська

У нас є друг, якого звати Амед. Він фантастична людина. Він завжди допомагає людям у тих країнах, які зараз проходять через важкі моменти. Одного дня він опублікував відео з Джеком, і я вирішив одразу забрати його до себе,

– пригадав Амос.

Юнак зізнався – не очікував, що Джек настільки великий. Однак у їхньому маєтку для нього вдосталь місця.

"Джек приїхав десь о першій ночі. Це був сюрприз для нашої родини, ніхто не очікував, що він буде таким великим. Він був трохи скромним, але це було дуже класне рішення. Це дуже добра собака. Ми одразу зрозуміли, що він частина нашої родини", – емоційно розповів син Бочеллі.

Він додав, що Джек почувається добре, але через проблеми зі слухом до нього навідується ветеринар. Однак глухуватість – це наслідок контузії в Куп'янську.

Син Андреа Бочеллі з Джеком з Куп'янська / Скриншот з відео