Не подобалося все, – Андре Тан пригадав забаганки Періс Гілтон під час її візиту в Україну

Дизайнер Андре Тан пригадав, як "привіз" Періс Гілтон до України понад 10 років тому. Світська левиця на повну показувала свій характер.

Мало хто знає, та Періс Гілтон у 2011 році була однією з моделей Ukrainian Fashion Week у Києві. В Україну вона прибула на запрошення Андре Тана.

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Як Андре Тан привіз Періс Гілтон в Україну

Андре Тан зізнався, що приїзд Періс Гілтон був чимось неймовірним на той час: прекрасний піар-хід та своєрідна революція в українському фешн-просторі.

Історія успіху, що ледь не закінчилася нервовим зривом. Перші півтора дня її перебування я був просто неживий. Періс не подобалося все – візажист, перукар. Ми не могли знайти їй туфлі 42 розміру. І її сукню я створив за одну ніч,

– поділився модельєр.

Андре Тан планував вихід Періс Гілтон на подіум у білих штанах і жилетці, але зірка не захотіла одягатися так, щоб оголювати живіт. Тому дизайнеру потрібно було створити образ за одну ніч. Навіть на цьому пригоди не завершилися.

"Потім вона закатила гучну вечірку, де, звичайно ж, перебрала. А мені розгрібати… Я не знаю, як я залишився з волоссям тоді. Зараз із посмішкою згадую ті дні, і не роздумуючи зробив би те саме, але ряди мого волосся проріділи після тих днів. Отака ностальгічна розповідь", – розповів Андре Тан.



Андре Тан і Періс Гілтон / Фото з інстаграму Андре Тана

Як Андре Тан створив свій бренд

Раніше іменитий дизайнер показував своє архівне фото 22-річної давнини. Андре Тан розповів, що у 23 роки наважився створити власний бренд, який пережив і банкрутство, і пандемію, і повинен пережити війну.

"ANDRE TAN 22 роки. І я безмежно вдячний собі 23 річному, що не побоявся ризикнути. Тому, друзі, не бійтеся помилятися, ризикувати, жити це життя! Це приводить до неймовірних речей", – розповідав модельєр.