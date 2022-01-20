Андре Тан пригадав, як сходив на невдале побачення після розлучення

Український модельєр Андре Тан важко переживав розлучення з дружиною. Та оговтавшись, він став ходити на побачення, одне з яких виявилось невдалим.

Переживши розлучення, модельєр та дизайнер Андре Тан почав шукати нове кохання. Одне з побачень запам'яталось йому по-особливому.

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Як Андре Тан сходив на побачення

Ще влітку 2021 року дизайнер сходив на побачення з дівчиною, яка поводилась дивно. Вона Андре Тану не підійшла.

По-перше, вона почала нецензурно висловлюватися. По-друге, вона почала розповідати історії, дуже неприємні для мене. Наприклад, як її подруги зустрічаються з олігархами: в одного годинник забрала. Я подумав, що все. Якщо такі подруги, то я точно не хочу продовжувати з нею далі розмову,

– розповів чоловік.

Зараз серце модельєра вільне та відкрите до нових стосунків. Андре Тан переконаний, що колись знайде своє кохання.



Андре Тан / Фото з інстаграму Андре Тана

Зауважимо, щоб пережити болісне розлучення, модельєр вдавався до різноманітних практик. Одною з таких був ретрит у Карпатах. Умови проживання там були особливими: