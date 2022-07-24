За п'ять місяців війни Анатолій Анатоліч уже повертав собі доступ до інстаграму. У травні його забанили за скарги росіян. Зараз же путіністи взялися залякувати шоумена та всю його сім'ю.
Читайте про кума Анатоліча "Дікусар не злякався": Влад Яма зізнався, як і куди виїхав з України, і нарвався на критику
Як росіяни "пресують" Анатолія Анатоліча
Прийшла популярність, звідки не чекали. Мої дані розмістили в декількох групах і зараз відбувається атака ботів на мою сторінку в інстаграмі. Так само намагаються зламати мій телеграм. Усе злили до різних каналів і зараз активно пресують,
– зізнався Анатолій Анатоліч.
Як з'ясувалося, мережею "гуляють" всі особисті дані ведучого, номери телефонів його дружини, мами та навіть адреси – нова у котеджному містечку під Києвом і стара криворізька. Ба більше, сім'я Анатоліча отримує погрози на кшталт:
- "Чеченці за вами вже йдуть, готуйте гроби";
- "Тобі смерть, по тобі працюють. Дітей у дитбудинок";
- "Ти обіср*шся, коли тобі мозок винесуть".
"Дуже страшно, я обіср*вся вже. Добре, що є прапор росії під рукою. І я ним дуже зручно підтерся", – відповів шоумен одному з росіян. Зірка вважає: якщо в тих так "підгорає" через його проукраїнську позицію, то він усе робить правильно.
Знаю, що ви зі мною, і Україна переможе,
– впевнений Анатолій Анатоліч.
Як росіяни погрожують Анатолію Анатолічу / Фото з інстаграму ведучого