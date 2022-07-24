За п'ять місяців війни Анатолій Анатоліч уже повертав собі доступ до інстаграму. У травні його забанили за скарги росіян. Зараз же путіністи взялися залякувати шоумена та всю його сім'ю.

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Як росіяни "пресують" Анатолія Анатоліча

Прийшла популярність, звідки не чекали. Мої дані розмістили в декількох групах і зараз відбувається атака ботів на мою сторінку в інстаграмі. Так само намагаються зламати мій телеграм. Усе злили до різних каналів і зараз активно пресують,

– зізнався Анатолій Анатоліч.

Як з'ясувалося, мережею "гуляють" всі особисті дані ведучого, номери телефонів його дружини, мами та навіть адреси – нова у котеджному містечку під Києвом і стара криворізька. Ба більше, сім'я Анатоліча отримує погрози на кшталт:

"Чеченці за вами вже йдуть, готуйте гроби";

"Тобі смерть, по тобі працюють. Дітей у дитбудинок";

"Ти обіср*шся, коли тобі мозок винесуть".

"Дуже страшно, я обіср*вся вже. Добре, що є прапор росії під рукою. І я ним дуже зручно підтерся", – відповів шоумен одному з росіян. Зірка вважає: якщо в тих так "підгорає" через його проукраїнську позицію, то він усе робить правильно.

Знаю, що ви зі мною, і Україна переможе,

– впевнений Анатолій Анатоліч.

Як росіяни погрожують Анатолію Анатолічу / Фото з інстаграму ведучого