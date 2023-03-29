Дівчинка розплакалася: Анатоліч зворушливо привітав доньку з днем народження – миле відео
Джерело:Анатолій Анатоліч
Сім’я шоумена Анатолія Анатоліча не так давно повернулася до України. Його молодша донька Лоліта напередодні відсвяткувала день народження. Тато привітав дівчинку дуже зворушливо, від чого вона розплакалася.
Зіркова родина у цей день зібралась на кухні свого будинку, аби разом привітати Лоліту з 10-річчям. Раніше Анатоліч довів до сліз відео, як його донька повернулась додому.
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Батьки подарували доньці домашнього улюбленця – сирійського хом'яка, якого дівчинка дуже хотіла.
"І ще одна мрія (ще два місяці тому це була мрія) — зустріти день народження вдома. Так що сьогодні всі бажання здійснені! Улюблена школа, дім, друзі і сирійський хом’як", – підписала відео мама дівчинки.
Тато Анатолій Анатоліч зворушливо привітав дівчинку, сказавши, що буде захищати її все життя. Він сказав ці слова їй у кімнаті, а згодом вирішив поділитися цим відео з підписниками.
Головний подарунок – це твоя родина. Хочу нагадати, що навіть якщо ми сваримося, я все одно завжди допоможу, врятую тебе та захищу... Коли ти виростеш, я хочу, щоб ти пам'ятала, що я завжди на твоїй стороні. І так буде доти, доки я не помру,
– сказав Анатоліч.
Дівчинка після цих слів розплакалася, тож зірковий тато обійняв її. На запитання, чому вона почала плакати, Лоліта відповіла, що від того, що він – хороший тато.
"Це особисте, але я хочу щоб воно зберігалося десь, окрім мого смартфону, щоб Лола у майбутньому змогла перевірити, чи не обманув я її", – підписав він відео.
До слова, майже рік доньки Анатолія Анатоліча жили у Франції, але не забували про війну в Україні. Шоумен розповідав, як 9-річна Лола у школі поконфліктувала з хлопчиком з Росії. Зокрема, на його слова про війну дівчинка відповіла красномовним жестом.