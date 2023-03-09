Вона не виступала на святах російської армії, – Анатоліч знову заступився за Світлану Лободу

Український телеведучий Анатолій Анатоліч заступився за свою куму, співачку Світлану Лободу. Чоловік пригадав телефонну розмову з артисткою на початку повномасштабної війни.

Анатолій наголосив, що їхня розмова була дуже емоційною. Нагадаємо, що Анатолій вже не вперше захищає позицію Світлани Лободи.

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Він розповів, що близько години спілкувався з Лободою через кілька днів після повномасштабного вторгнення Росії. Анатоліч припускає, що співачка спочатку мовчала про війну, бо хвилювалася через безпеку своїх рідних.

Це був другий чи третій день. Ми хвилин 40 розмовляли. Це були сльози. Вона, наскільки я розумію, в той момент займалася тим, щоб убезпечити свою родину. І тільки тоді вона змогла заявити про свою позицію відкрито,

– заявив Анатолій Анатоліч.

Лобода не виступала для російської армії

Зі Світланою Лободою Анатолій Анатоліч дружить більше як 12 років. Вони дуже близькі, адже співачка хрестила його старшу доньку Алісу. Тож він часто виправдовується за неї.

За його словами, українці несправедливо засуджують Світлану Лодобу, він особисто на 100 відсотків впевнений у її проукраїнській позиції.

Вона не їздила виступати в Крим, не виступала на якихось святах російської армії. Таких зашкварів не було. Чи прийме суспільство Лободу потрібно питати в суспільства,

– наголосив він.

Ведучий заявив, що Лобода могла промовчати і далі жити в Росії і заробляти там мільйонні гонорари. "Але чи прийме українське суспільство Лободу – не знаю", – додав він.

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Нагадаємо, що Світлана Лобода у перші дні війни знімала відео, однак не визнавала Росію агресором. Лиш через місяць зірка заявила, що мирні люди в Україні гинуть від російських ракет. Згодом стало відомо про її фінансову допомогу країні.

Крім того, на початку війни співак Тарас Тополя наголошував, що позиція Світлани Лободи та інших артистів – лицемірство та пристосуванство.