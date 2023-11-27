Це ганебно, – Анатолій Анатоліч розкритикував чоловіків, які незаконно втікають з України

З початком повномасштабного вторгнення виїзд чоловіків призовного віку за кордон суворо контролюється. Днями український телеведучий Анатолій Анатоліч розповів, як ставиться до чоловіків, які незаконно втікають з країни.

Він зазначив, що проти цього, адже це виглядає низько. За словами шоумена, владі потрібно краще регулювати питання незаконного перетину кордонів.

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Як Анатолій Анатоліч ставиться до чоловіків, які втікають з України

Шоумена найбільше дратують ті хлопці, які незаконно покидають країну й до того ж транслюють це в мережі.

Я проти цього. Особливо мене обурюють блогери, які ще й знімають про це відео – як вони, там, річку перепливали на кордоні з Румунією. А є великі блогери, у яких велика аудиторія. Вони прямо розповідають, як утекти з країни. Це ганебно, я, звичайно, проти цього. На законодавчому рівні має бути більш чіткий підхід до цього,

– поділився телеведучий.



Анатолій Анатоліч за кордоном / Фото з інстаграму телеведучого

Чому Анатолій Анатоліч не виїжджає з України

Попри те, що чоловік є багатодітним батьком і може цілком законно покинути України й переїхати в безпечніше місце, чи поїхати кудись на відпочинок, шоумен користується своїм правом перетину кордону лише з благодійною метою.

"Я цим, зрозуміло що, користуюся виключно в цілях гуманітарних, тобто так поїхати, типу відпочити – я собі не можу дозволити. Морально. Хоча міг би взяти своє посвідчення багатодітного батька й десь подорожувати за кордоном. Але я розумію, що це, м'яко кажучи, не на часі, й дивно таким користуватися заради просто насолоди. Переможемо – будемо потім мандрувати, будемо жити, як раніше, тільки краще", – наголосив Анатоліч.