Он отметил, что против этого, ведь это выглядит низко. По словам шоумена, власти нужно лучше регулировать вопросы незаконного пересечения границ.

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Как Анатолий Анатолич относится к мужчинам, которые бегут из Украины

Шоумена больше всего раздражают те ребята, которые незаконно покидают страну и к тому же транслируют это в сети.

Я против этого. Особенно меня возмущают блоггеры, которые еще и снимают об этом видео – как они там реку переплывали на границе с Румынией. А есть блоггеры, у которых большая аудитория. Они прямо рассказывают, как бежать из страны. Это позорно, я, конечно, против этого. На законодательном уровне должен быть более четкий подход к этому,

– поделился телеведущий.



Анатолий Анатолич за рубежом / Фото из инстаграмма телеведущего

Почему Анатолий Анатолич не уезжает из Украины

Несмотря на то, что мужчина является многодетным отцом и может законно покинуть Украину и переехать в более безопасное место, или уехать куда-то на отдых, шоумен пользуется своим правом пересечения границы только с благотворительной целью.

"Я этим, понятно что, пользуюсь исключительно в целях гуманитарных, то есть так поехать, типа отдохнуть – я себе не могу позволить. Морально. Хотя мог бы взять свое удостоверение многодетного отца и где-то путешествовать за границей. Но я понимаю, что это, честно говоря, не вовремя, и странно таким пользоваться ради просто наслаждения. Победим – будем потом путешествовать, будем жить, как раньше, только лучше", – подчеркнул Анатолич.