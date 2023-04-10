Троє дітей – фантастично дорого, – Анатоліч шокував сумою, яку витрачає на сім'ю в місяць

Український шоумен Анатолій Анатоліч втратив можливість заробітку через повномасштабне вторгення. Він розповів, скільки доводиться витрачати на сім'ю.

Телеведучий Анатолій Анатоліч зізнався, що має страх втратити роботу й вважає цей страх нормальним. Він розповів, що утримує всю родину – трьох доньок, двох матерів. Окрім того, у шоумена дві собаки.

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Скільки коштує утримувати дітей

Анатоліч зізнався, що у сім'ї працює він та його дружина. Він пожартував про закиди, нібито ведучий спланував багатодітне батьківство багато років тому, щоб мати змогу виїжджати за кордон. Та додав, що такі люди не розуміють, скільки доводиться витрачати на велику родину.

Дякую, що дружина працює, але все інше — на мені. Бути батьком – круто, я все продумав 11 років тому, знав, що матиму виїзд за кордон. Багато хто думає, що такий у мене був хитрий план. Але, я думаю, всі чудово розуміють, що троє дітей – це фантастично дорого. Це не втроє дорожче, а вп'ятеро,

– підкреслив Анатолій.

Ведучий розповів, що велика частина заробітку йде на навчання доньок у приватній школі. Загалом його витрати на сім'ю у місяць: 100 – 120 тисяч гривень.

"Це такий хитрий план – зараз ми платимо, щоб потім вони з болонським дипломом могли безплатно навчатися, наприклад, у Парижі. Це інвестиція, щоб потім зекономити. Троє дітей – більш як 100 тисяч гривень точно. Велика частка цих грошей йде на школу, проїзд, їжу, підгузки. 6 людей десь посидіти – це вже бенкет. Зараз все дуже дороге. Хтось скаже: "Та ніх*ра собі!". Це без подорожей – зараз ніхто не хоче подорожувати, діти відмовляються кудись їхати, це кайф, хочуть бути вдома".



Анатолій Анатоліч з доньками / Фото з інстаграму Анатолія Анатоліча

Як заробляє Анатолій Анатоліч

Ведучий розповів, що заробітки й витрати у сумі виходять в нуль. Зараз він заробляє приблизно 20% від тієї суми, яку мав до повномасштабної війни.

Фінансово я багато втратив. Фінансово непросто, але я до цього спокійно ставлюся, мені вистачає, щоб діти ходили в хорошу школу, їли нормальну їжу і щоб я міг їх возити. Я втратив усі заробітки, всі великі контракти. Щось відбувається у мене, але це набагато менше. У мене нема роботи на телебаченні.

Зараз Анатолій Анатоліч офіційно безробітний. Але його трудова книжка в університеті культури та мистецтв.

"Якщо говорити про саму трудову книжку, бо мені вже 39, маю про такі речі думати. то вона в Університеті культури та мистецтв, де в мене буде авторський курс із тележурналістики та сучасних медіатехнологій. Ну поки що так, я офіційно безробітний. Youtube був для мене основним джерелом прибутку останніх 4 роки. Я не можу розслабитися і нічого не робити. Мої діти, моя родина, моя відповідальність і мої глядачі, слухачі – вони мене мотивують і підштовхують".