Анатолій Анатоліч з родиною не міг повернутися з США: що сталося

Ведучий Анатолій Анатоліч разом із дружиною та трьома дітьми декілька тижнів провів у Маямі. Перед вильотом звідти їхній рейс до Стамбула скасували. Про пригоди зіркової сім'ї в США – читайте далі.

Через погодні умови аеропорт у Стамбулі не приймає літаки. Там вже декілька днів панує справжня зима. Анатолій Анатоліч з сім'єю мав летіти з Маямі у Стамбул, однак їхній рейс скасували.

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Анатолій Анатоліч застряг у США

Ведучий повідомив про пригоди в США в інстаграм-сторіз. Він зазначив, що його рейс скасували, тому він вимушений затриматися в Маямі ще на день. А це додаткові витрати за житло, оренду автомобіля, податки. Та згодом повідомили, що й наступного дня літак не зможе вилетіти у Стамбул, оскільки погода не покращилася.

Тоді авіакомпанія, якою мав летіти Анатолій, поміняла його квитки на рейс до Парижа. Зіркова сім'я поспішала в аеропорт, щоб встигнути на нього. Ведучий поділився, що отримав багато повідомлень про загрозливу ситуацію в Україні, прихильники радили йому залишатися в США. Але Анатолій твердо вирішив повертатися додому в Київ, а не ховатися за океаном. Ведучий переконаний, що все буде добре.

Ми їдемо додому, в Україну. Причин для паніки не бачу. Впораємося. Все буде добре,

– зазначив Анатоліч.

Ведучий з дружиною та дітьми таки встигли на рейс до Франції. Та пригоди на цьому не закінчилися. У той час, як в Стамбулі сніжило, в Парижі був сильний туман. Тому Анатолій не знає, як звідти вони повернуться в Київ. Доньки Анатоліча вже пропустили школу, а він – ефір у ранковій програмі.

Анатолій Анатоліч про пригоди в США / Скриншоти з інстаграм-сторіз ведучого