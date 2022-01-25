Из-за погодных условий аэропорт в Стамбуле не принимает самолеты. Там уже несколько дней царит настоящая зима. Анатолий Анатолич с семьей должен был лететь из Майами в Стамбул, однако их рейс отменили.

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Анатолий Анатолич застрял в США

Ведущий сообщил о приключениях в США в инстаграм-сториз. Он отметил, что его рейс был отменен, поэтому он вынужден задержаться в Майами еще на день. А это дополнительные расходы на жилье, аренду автомобиля, налоги. Но потом сообщили, что и на следующий день самолет не сможет вылететь в Стамбул, поскольку погода не улучшилась.

Тогда авиакомпания, которой должен был лететь Анатолий, поменяла его билеты на рейс в Париж. Звездная семья поспешила в аэропорт, чтобы успеть на него. Ведущий поделился, что получил много сообщений об угрожающей ситуации в Украине, поклонники советовали ему оставаться в США. Но Анатолий твердо решил возвращаться домой в Киев, а не прятаться за океаном. Ведущий уверен, что все будет хорошо.

Мы едем домой в Украину. Причин для паники не вижу. Справимся. Все будет хорошо,

– отметил Анатолич.

Ведущий с женой и детьми успели на рейс во Францию. Однако приключения на этом не закончились. В то время как в Стамбуле шел снег, в Париже был сильный туман. Поэтому Анатолий не знает, как они оттуда вернутся в Киев. Дочери Анатолича уже пропустили школу, а он – эфир в утренней программе.

Анатолий Анатолич о приключениях в США / Скриншоты из инстаграм-сториз ведущего

Отметим, ведущий Никита Добрынин с женой Дашей Квитковой и мамой отдыхает на Сейшелах. Конечно, вместе со звездной семьей и маленький сын Лев. Знаменитости проводят время у океана и наслаждаются теплыми летними днями, пока в Украине царит суровая зима. Там Даша и Никита с родными будут 22 дня.