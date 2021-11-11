Анатолій Анатоліч у Нью-Йорку знайшов будинок "Друзів": як виглядає споруда культового серіалу

Український телеведучий Анатолій Анатоліч полетів у Сполучені Штати Америки. Прогулюючись Нью-Йорком, чоловік вирішив знайти будинок, у якому знімали культовий серіал "Друзі". В інстаграмі Анатолій показав, як споруда виглядає зараз.

Серіал "Друзі" полюбили мільйони телеглядачів у різних куточках світу. Він справді став легендарним і не втрачає актуальності. Прихильникам стрічки цікаво дізнаватися, як змінилися актори, про їхнє теперішнє життя, але й не залишають байдужими особливі елементи стрічки. Зокрема, будинок, який часто з'являється в серіалі.

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Як зараз виглядає будинок з "Друзів"

Анатолій Анатоліч в Нью-Йорку сфотографувався на тлі цієї знаменитої будівлі. Зазначимо, що серіал знімали в Лос-Анджелесі, однак будинок, який можна побачити в кожній серії. Ці кадри справді знімали в Нью-Йорку і побачити споруду тепер може кожен охочий.

Фото Анатолія справді, ніби з серіалу. Здається, ця будівля зовсім не змінилася. Ведучий зазначив, що цим Нью-Йорк і приваблює мільйони туристів з різних куточків світу. Адже в цьому місті все, як у кіно.



Анатолій Анатоліч біля будинку "Друзів" / Фото з інстаграму ведучого

Текст публікації Анатолія Анатоліча:

Той самий будинок з серіалу "Друзі".

Його можна побачити у всіх серіях серіалу. Хоча сам серіал знімали в Лос-Анджелесі, але дім для перебивок справді з Нью-Йорка.

У цьому і є любов людей зі всього світу до Нью-Йорка. Бо тут все, як у кіно. Ми всі це бачили, ми всі це знаємо. Я вже писав про це. І це відчуття не покидає тебе навіть на секунду. Відчуття, що ти герой романтичної комедії, події якої, як завжди, відбуваються у Нью-Йорку.