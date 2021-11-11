Сериал "Друзья" полюбили миллионы телезрителей в разных уголках мира. Он действительно стал легендарным и не теряет актуальности. Поклонникам ленты интересно узнавать, как изменились актеры, об их теперешней жизни, но и не оставляют равнодушными особые элементы ленты. В частности, дом, который часто появляется в сериале.

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Как сейчас выглядит дом из "Друзей"

Анатолий Анатолич в Нью-Йорке сфотографировался на фоне этого знаменитого здания. Отметим, что сериал снимали в Лос-Анджелесе, однако дом, который можно увидеть в каждой серии, на самом деле снимали в Нью-Йорке, и увидеть сооружение теперь может каждый желающий.

Фото Анатолия действительно, будто из сериала. Кажется, это здание совсем не изменилось. Ведущий отметил, что этим Нью-Йорк и привлекает миллионы туристов из разных уголков мира. Так как в этом городе все, как в кино.



Анатолий Анатолич возле дома "Друзей" / Фото из инстаграма ведущого

Текст публикации Анатолия Анатолича:

Тот самый дом из сериала "Друзья".

Его можно увидеть во всех сериях сериала. Хотя сам сериал снимали в Лос-Анджелесе, но дом для перебивок действительно из Нью-Йорка.

В этом и есть любовь людей со всего мира к Нью-Йорку. Потому что здесь все, как в кино. Мы все это видели, мы все это знаем. Я уже писал об этом. И это ощущение не покидает тебя даже на секунду. Ощущение, что ты герой романтической комедии, события которой, как всегда, происходят в Нью-Йорке.

Напомним, в этом году создатели сериала презентовали специальный эпизод "Друзья: Воссоединение". 8 неожиданных фактов о нем узнавайте по ссылке.