Анастасія Приходько зізналась, які дорогі подарунки готує дітям на Новий рік
Джерело:"Світське життя"
У березні цього року Анастасія Приходько стала багатодітною мамою. Якщо молодший син Лука ще не просить подарунків на Новий рік, то старші діти хочуть айфон та навушники.
Доньці Анастасії Приходько Нані – 11 років, старшому сину Гордію – тільки 6 років. Однак вони добре розуміються на трендах. У Святого Миколая діти попросили костюми з вірусного серіалу "Гра в кальмара". Тоді як на Новий рік замовили куди дорожчі подарунки.
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Що Анастасія Приходько подарує дітям на Новий рік
Співачка забороняє доньці й сину "залипати" в телефони, однак під ялинку вони хочуть саме ґаджети – навушники AirPods та новенький айфон.
Вони вдвох хочуть AirPods на Новий рік, а старша донька так натякнула, що зараз дуже старається в плані занять, вона хоче новий айфон,
– розповіла Анастасія Приходько.
Артистка стверджує, що такий дорогий подарунок не розбестить 11-річну Нану. Вона нібито вже чотири роки ходить з шостим айфоном і не капризує.
"Все по черзі. Якщо гарно закінчить школу, ми їй подаруємо, якщо ні, то хай вибачає. У нас так було минулого року, вона залишилася без подарунка", – додала Анастасія Приходько.
Анастасія Приходько з сином і донькою / Фото з інстаграму співачки