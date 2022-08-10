Тепер я утриманка, – Анастасія Приходько зізналася, на які гроші живе під час війни

Співачка Анастасія Приходько через війну втратила дохід. У чоловіка зараз теж труднощі з бізнесом, але він продовжує заробляти. Тому тепер артистка є утриманкою.

Війна позбавила артистів роботи. Багато відомих людей жили на заощадження, але вони поступово закінчуються.

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Як живе Анастасія Приходько

Артистка розповіла, що до війни в неї з чоловіком було багато планів. Тепер через нестачу коштів довелося все відкласти.

Ми хотіли зробити гараж, закрити терасу, знімати відео. Все було, але все пішло в п*зду… Чоловік заробляє, але десь 70% його бізнесу зараз помножено на нуль. Нині я безробітна взагалі. Тепер я утриманка,

– зізналася Анастасія.

Приходько звикла, що завжди має заробіток, тому зараз їй складно. Грошей у чоловіка Анастасія не просить, їй важко зробити це.

Я не та людина, яка проситиме. Хоч багато хто і скаже, що це ж чоловік, але ні. Якщо мені щось потрібно буде, то я зачекаю, натякатиму, але прийти і попросити складно,

– поділилася Приходько.

Як зірки заробляють під час війни

Alyosha розповідала, що організатори декількох благодійних концертів віддячили їй, заплативши символічний гонорар.

TAYANNA живе на заощадження, а також отримала невеликі гонорари за два концерти.

Актор Євген Капорін розповів, що зараз живе на заощадження та заробляє рекламою в соціальних мережах. Більше скоро читайте в нашому інтерв'ю.