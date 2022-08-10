Тепер я утриманка, – Анастасія Приходько зізналася, на які гроші живе під час війни
Джерело:ютуб-канал Аліни Доротюк
Співачка Анастасія Приходько через війну втратила дохід. У чоловіка зараз теж труднощі з бізнесом, але він продовжує заробляти. Тому тепер артистка є утриманкою.
Війна позбавила артистів роботи. Багато відомих людей жили на заощадження, але вони поступово закінчуються.
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Як живе Анастасія Приходько
Артистка розповіла, що до війни в неї з чоловіком було багато планів. Тепер через нестачу коштів довелося все відкласти.
Ми хотіли зробити гараж, закрити терасу, знімати відео. Все було, але все пішло в п*зду… Чоловік заробляє, але десь 70% його бізнесу зараз помножено на нуль. Нині я безробітна взагалі. Тепер я утриманка,
– зізналася Анастасія.
Приходько звикла, що завжди має заробіток, тому зараз їй складно. Грошей у чоловіка Анастасія не просить, їй важко зробити це.
Я не та людина, яка проситиме. Хоч багато хто і скаже, що це ж чоловік, але ні. Якщо мені щось потрібно буде, то я зачекаю, натякатиму, але прийти і попросити складно,
– поділилася Приходько.