Слух не повертається, – Анастасія Приходько поскаржилася на страшну хворобу

Співачка Анастасія Приходько зізналася, що перехворіла важкою хворобою, що позначилося на її слуху. Ускладнення триває вже понад 2 місяці, слух до зірки повністю досі не повернувся.

В Instagram-stories співачка розповіла, що хвороба дала серйозні ускладнення та забрала в неї чи не найголовніше – слух. Приходько намагалася вилікуватися різними способами, але нічого не допомагає.

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За словами співачки, ускладнення після хвороби в неї триває вже понад два місяці і слух досі не повернувся. Зірка наголосила, що вона вперше в житті ходила на різні процедури, але це не допомогло. "Це просто жах! Слух не повертається", – розповіла Приходько.



Анастасія Приходько розповіла про хворобу / Фото з її інстаграм-сторіс

Анастасія додала, що пробувала навіть народну медицину, але нічого не дає результатів.

Співачка зазначила, що це не коронавірус, адже вона вже тричі здавала тест. "Якась люта хвороба мене наздогнала", – вважає артистка.



Анастасія Приходько розповіла про хворобу / Фото з її інстаграм-сторіс

Додамо, що ще у вересні 2022 року Анастасія Приходько скаржилася на проблеми зі здоров’ям. Тоді артистка зізналася, що страждає на розлади сну, особливо під час і після повітряної тривоги.

До слова, днями співачка Настя Каменських повідомила, що втратила голос. В неї виявили новоутворення у голосових зв’язках. Вона показала відео з лікарні, де щодня обстежується, та розповіла деталі про хворобу.