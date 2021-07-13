После окончания музыкальной школы Анастасия Приходько мечтала о большой сцене, поэтому попыталась попасть под крыло Константина Меладзе, который продюсировал группу "ВИА Гра". Для кастинга она выбрала композицию, которая как нельзя лучше демонстрировала ее вокальные данные.

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16-летняя девушка спела песню "Когда вырастешь девка", в основу которой положили произведение русского поэта Михаила Исаковского "Дума о Ленине". Перед камерой она чувствовала себя застенчиво, однако уверенно брала высокие ноты.

Это фрагмент кастинга к группе "ВИА Гра". И такое было, мне тогда казалось, что лучшей песни для этой группы просто не может быть,

– с юмором написала Приходько.

Известно, что в состав группы "ВИА Гра" Анастасия Приходько так и не попала, однако ей повезло поработать с композитором Константином Меладзе. Она засветилась на "Фабрике звезд-7" и подписала контракт с продюсером. Их сотрудничество закончилось в 2009 году после того, как артистка представляла Россию на "Евровидении".

К слову, Приходько встала на защиту Меладзе, когда вокруг него разгорелся секс-скандал. Она заверила, что экс-продюсер не домогался ее. Певица могла бы ударить наставника, если бы он предложил ей интим в обмен на карьеру.