Анастасія Приходько розповіла про зради та стосунки з одруженими чоловіками
27 липня 2021 , 11:56Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Анастасії Приходько
Українська співачка Анастасія Приходько в інстаграм-сторіз поспілкувалася з прихильниками. Артистка зізналася, що ніколи не зраджувала у стосунках. Також у неї не було романів з одруженими чоловіками.
Анастасія Приходько запропонувала підписникам поспілкуватися. Вона зазначила, що можуть ставить будь-які питання, й пообіцяла бути чесною у відповідях.
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Анастасія Приходько про особисте
Артистка відповідала на декілька особистих запитань, що стосувалися дітей, життя з чоловіком, попередніх стосунків.
- Приходько поділилася, що наразі не планує четверту дитину. Проте, якщо завагітніє, то прийме це й обов'язково народжуватиме.
- Також артистка додала, що в майбутньому готова взяти малюка з дитячого будинку.
- Її коханий був присутній на пологах і підтримував у цей важливий для обох час.
- Анастасія не приховує, що закохувалася з першого погляду.
- Проте вона ніколи не мала стосунків з одруженими чоловіками.
- Співачка завжди була вірною своєму партнеру, а ось їй у попередніх стосунках зраджували.
- Приходько розповіла й про шкідливі звички. Вона обожнює солодощі й не може без них навіть один день.
- Також Анастасія зізналася, що ніколи не пробувала наркотики. Це для неї табу.