Анастасія Приходько зізналася, чи планує виїжджати з України і пояснила, чому її чоловік не воює

Анастасія Приходько у 2013 році вийшла заміж за бізнесмена Олександра. Днями співачка зізналася, чому чоловік ще не вступив до лав ЗСУ.

З'ясувалось, що це через те, що він є багатодітним батьком. Крім того, артистка поділилася, чи планує її сім'я виїжджати з України.

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Анастасія Приходько зізналась, чому її чоловік не іде на фронт

Виконавиця наголосила, що Олександр є багатодітним батьком, тож йому поки не приходила повістка.

Він багатодітний батько. Зараз, як є, ми в рамках закону... Якщо буде такий закон, я, мабуть, тоді зможу відповісти. Поки що я не знаю,

– розповіла співачка.

Зазначимо, найстаршу дитину Приходько звати Нана, дівчинці зараз 13 років. Її виконавиця народила у першому шлюбі. Водночас з теперішнім чоловіком в Анастасії є двоє синів. Середнього звати – Гордій, йому 8 років, а найменшого – Лука. Малюку всього 2 рочки.

Інтерв'ю з Анастасією Приходько: дивіться відео онлайн

Чи планує Анастасія Приходько виїжджати з України

Артистка пояснила, що не хоче жити ніде, окрім України.

"Приїхати туди, щоб потім тобі показали своє місце і сказали, що ти тут не свій. Тут я на своїй землі. Я хочу залишитися на своїй землі. Я не хочу на чужину. Я не хочу, щоб там ображали моїх дітей. Продати все, поїхати за кордон, почати будувати своє життя заради чого? Я не покину Україну, як би не було тяжко", – поділилася Приходько.

Водночас співачка додала, що може вивезти дітей, щоб зберегти їм життя.

Анастасія підсумувала: "Я хочу, щоб ми залишилися, щоб наші хлопці якомога швидше досягли перемоги, я вірю в нашого президента, я вірю в наших людей, я вірю в ЗСУ. Окрім України в мене нічого немає, я хочу бути тут".



Анастасія Приходько з дітьми / Фото з інстаграму співачки