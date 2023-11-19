Выяснилось, что это потому, что он многодетный отец. Кроме того, артистка поделилась, планирует ли ее семья уезжать из Украины.

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Анастасия Приходько призналась, почему ее муж не идет на фронт

Исполнительница подчеркнула, что Александр является многодетным отцом, поэтому ему пока не приходила повестка.

Он многодетный отец. Сейчас, как есть, мы в рамках закона... Если будет такой закон, я, наверное, смогу тогда ответить. Пока я не знаю,

– рассказала певица.

Отметим, самого старшего ребенка Приходько зовут Нана, девочке сейчас 13 лет. Ее исполнительница родила в первом браке. Вместе с нынешним мужем в Анастасии есть два сына. Среднего зовут – Гордей, ему 8 лет, а самого маленького – Лука. Малышу всего 2 годика.

Интервью с Анастасией Приходько: смотрите видео онлайн

Планирует ли Анастасия Приходько выезжать из Украины

Артистка объяснила, что не хочет жить нигде, кроме Украины.

"Приехать туда, чтобы потом тебе показали свое место и сказали, что ты здесь не свой. Здесь я на своей земле. Я хочу остаться на своей земле. Я не хочу никуда. Я не хочу, чтобы там оскорбляли моих детей. Продать все, поехать за границу, начать строить свою жизнь ради чего? Я не покину Украину, как бы ни было тяжело", – поделилась Приходько.

В то же время певица добавила, что может увезти детей, чтобы сохранить им жизнь.

Анастасия подытожила: "Я хочу, чтобы мы остались, чтобы наши ребята как можно быстрее добились победы, я верю в нашего президента, я верю в наших людей, я верю в ВСУ. Кроме Украины у меня ничего нет, я хочу быть здесь".



Анастасия Приходько с детьми / Фото с инстаграмма певицы