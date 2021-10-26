Анастасія Приходько показала чуттєве фото з чоловіком з особливої нагоди

Українська співачка Анастасія Приходько зворушливо привітала чоловіка з днем народження. Також вона оприлюднила рідкісне фото з коханим.

Відома виконавиця Анастасія Приходько вкрай рідко показує чоловіка на особистій сторінці в інстаграмі. Та 26 жовтня, у день народження Олександра, зірка оприлюднила рідкісну та зворушливу світлину разом з ним.

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Фото Анастасії Приходько з чоловіком

Співачка сфотографувалась з чоловіком на тлі озера. Вона позувала в обіймах коханого у бежевій атласній сукні з нешироким поясом. Цього разу зірка не прикривала обличчя Олександра.

У підписі до знімка Анастасія привітала чоловіка зі святом. Там вона зізналась, що просила в чоловіка дозволу опублікувати фото з ним. Схоже, він не любить з'являтися у блозі зіркової дружини.

Я пів ранку бігала за тобою, щоб ти дозволив викласти хоч одну фотографію. Мені в житті дуже пощастило, бо в мене є ти. Справжній, добрий, лагідний, іноді запальний, іноді закритий, але мій!

– написала Приходько.

Артистка додала, що вже почала готувати імениннику сюрприз. Святкування дня народження Олександра, ймовірно, відбудеться ввечері.



Анастасія Приходько / Фото з інстаграму Анастасії Приходько

Додамо, що спільне фото з чоловіком Анастасія Приходько зробила під час святкування з нагоди хрестин молодшого сина Луки. Днем раніше вона ділилась яскравою серією світлин, де, втім, Олександра не було.

Шанувальники поділилися враженнями від нової світлини знаменитості з чоловіком. Також вони приєдналися до привітань:

"Будьте щасливі та здорові";

"Дуже красивий чоловік. Любові та щастя вам";

"Які ви красиві";

"Дуже гарна пара";

"Класнючі".

Текст публікації Анастасії Приходько

Я пів ранку бігала за тобою, щоб ти дозволив викласти хоч одну фотографію.

Мені в житті дуже пощастило, бо в мене є ти. Справжній, добрий, лагідний, іноді запальний, іноді закритий, але мій! Найбільший дар Бога – це коли ти можеш жити з людиною яку по-справжньому любиш, і знаєш, що б не трапилося, ми пройдемо все разом, тому що нам не страшно, у нас є любов, яка нам допомагає завжди! Ти ж знаєш, як я тебе люблю.

Я вже готую тобі сюрпризи й дуже хочу вітати тебе з твоїм днем народження. Головне дотерпіти до вечора.