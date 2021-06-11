Хотіла змінити стать: Анастасія Приходько поділилась шокуючими історіями про себе

Відома українська артистка Анастасія Приходько розповіла кілька приголомшливих історій зі свого життя. Вона зізналась, що хотіла змінити стать, а її татуювання на кистях приховують шрами від порізів.

Українська виконавиця Анастасія Приходько активно веде інстаграм-сторінку. В одному з дописів зірка оприлюднила 13 неочікуваних фактів про себе. Та серед них 3 були неправдивими, тому Приходько запропонувала прихильникам відгадати, що є правдою, а що ні.

До слова Листування з "Холостяком" та інтимні фото: Лесі Нікітюк зламали сторінку в інстаграмі

Історії з життя Анастасії Приходько

Виявилося, співачка колись вважала себе некрасивою та навіть огидною. Через це вона хотіла змінити стать й бути трансгендеркою.

Також зірка розповіла, що її 16-річну одного разу сильно побили троє хлопців. Останній удар мало не став летальним – Анастасія вдарилась скронею об цеглу та отримала струс мозку. Дівчину госпіталізували, але через страх вона вночі втікла з закладу. Та це не всі шокуючі історії з життя артистки.

Мене хотіли зґвалтувати в парку троє хлопців, коли я поверталася додому з подругою. Мої татуювання на кистях – приховують шрами від порізів,

– зізналась Приходько.

Знаменитість додала, що у 2 місяці в неї виявили гемангіому, а тому терміново прооперували. Анастасія Приходько зазначила, що в житті було чимало поганих та страшних ситуацій, що залишили слід у світогляді, а також виробили гостре відчуття справедливості.

Я не люблю, коли ображають тих, хто не може за себе постояти. Але, повірте, я точно це вмію робити й більше ніколи не дам себе в образу. Крім того, я дуже тонко відчуваю біль тих, хто проходив у своєму житті важкі випробування! І захоплююся тими, хто не зламався!

– поділилася співачка.

Нагадаємо, раніше Анастасія Приходько зізнавалась, що склала заповіт, коли була на 5 місяці вагітності. Вона дуже хвилювалась за себе та малюка. Зірка боялась, що пологи можуть не пройти успішно й вона залишить без мами двох дітей.