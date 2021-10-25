Анастасія Приходько поділилась новими фото з хрестин сина

Українська співачка Анастасія Приходько 21 жовтня охрестила 7-місячного сина Луку. Та днями вона поділилась новими зворушливими фото з церемонії, яких не показала раніше.

Відома українська артистка Анастасія Приходько опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі серію красивих знімків. Цього разу вона в деталях показала, як пройшло таїнство хрещення її сина Луки.

Не пропустіть Анастасія Приходько охрестила сина: фото з церемонії

Хрещення сина Анастасії Приходько у фото

Спершу відбулась церемонія хрещення в одному з храмів. Співачка поділилась яскравим фото, як 7-місячного Луку поливали водою.

Згодом відбулося святкування з хрещеними батьками, рідними та друзями. Воно пройшло у парку "Феофанія". Заклад, де Анастасія Приходько відзначила хрещення сина, був прикрашений блакитними кульками. Також зірка показала великий торт.

На святі були старші діти виконавиці – Нана та Гордій. Вони також були задоволені торжеством, адже розважалися на дитячому майданчику парку.

"Наш дорогий, любий, рідний хлопчик! Луко, ми з татом, Наною і Гордієм дуже щасливі, що у тебе з'явився Ангел-Хранитель. Нехай він візьме тебе під свої крила й оберігає від усіх негараздів, дарує своє божественне тепло і захист! Ми тебе дуже сильно любимо! А хресні у тебе найкращі", – підписала знаменитість світлини.

Хрещення сина Приходько / Фото з інстаграму Анастасії Приходько

Нагадаємо, що хрещені батьки Луки – не зі світу шоу-бізнесу. Ймовірно, це друзі подружжя артистки та її чоловіка.

Шанувальники активно коментують нові фото від знаменитості. Вони вітають Анастасію зі знаменним днем: