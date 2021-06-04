Анастасія Приходько під час третьої вагітності склала заповіт

4 червня 2021 , 11:29
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Джерело:

інстаграм Анастасії Приходько

Українська співачка Анастасія Приходько, яка нещодавно втретє стала мамою, зізналася, під час вагітності склала заповіт. Артистка розповіла, що боялась залишити двох дітей без матері, адже третім малюком завагітніла у 33 роки.

Анастасія Приходько розповіла, що треті пологи, як і перші, були дуже важкими. Протягом усієї вагітності жінка постійно хвилювалася за себе та за малюка.

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Анастасія Приходько склала заповіт

Артистка пригадала, як на 5-ому місяці вагітності плакала, закрившись у ванній: "Того дня я склала заповіт, про який нікому не сказала, навіть чоловікові. Просто залишила нотаріусу його номер і сказала: "Якщо я помру, ви знаєте, що робити". А в голові постійно були думки: "Мені 33, в мене треті пологи, а раптом у мене не вийде, а раптом щось піде не так, а якщо в мене не вистачить сил, я залишу двох своїх дітей бех мами". Було дуже страшно".

Анастасія зізналася, що цей страх переслідував її з того моменту, коли вона дізналася про вагітність. Хвилювання викликала й ситуація з коронавірусом, від якого помирають тисячі людей. І це був якраз той період, коли Приходько відновлювалася від історії з політичною кар'єрою. Творчість була на паузі, а з малюком на руках будь-що важко робити. Страх посилювався, виконавиця перестала бачитися з людьми і приховувала свій стан від всіх. 

"Того дня, закрившись від старших дітей, я плакала та молила Бога, щоб він вберіг нас і зберіг нашу сім'ю здоровою. І саме в той момент я почула бажані перші поштовхи малюка. Мені здалося це справжнім провидінням. Ні, мій страх нікуди не дівся до пологів", – поділилася Анастасія.

Пологи були важкими. Так само як і найперші. Мені було дуже боляче та страшно, я плакала, сварилася. Але тепер у мене є мій син Лука! В житті мені його дуже не вистачало! Я взагалі не уявляю, як ми раніше жили без нього,
– наголосила Приходько.

Зіркова матуся додала, що вирішила поділитися цими глибокими переживаннями, бо вагітність буває різною. Часто вона саме така, як була в неї: з переживаннями, страхами, кризами. І це нормально. І жінки долають це, коли беруть на руки свого малюка, який вартує всього того, через що проходять жінки на шляху до материнства. 

Автор: Христина Кобак