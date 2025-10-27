Анастасія Покрещук родом з Києва, де народилася, виросла й навчалася. Більше про неї читайте у матеріалі 24 Каналу.
Насті 36 років, вона виросла у заможній сім'ї. Дівчина зізнавалась, що тривалий час вона не могла знайти себе. Через це вона пішла навчатися на психолога у Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Анастасія Покрещук до операцій / Фото з інстаграму блогерки
Також Покрещук закінчила косметологічні курси й деякі процедури робила собі сама.
У 2019 році Настя взяла участь у четвертому сезоні шоу "Від пацанки до панянки".
Пластичні операції Анастасії Покрещук
З 26 років Анастасія Покрещук почала змінювати свою зовнішність. Вона зізнавалась, що вважала себе "сірою мишою".
Мені хотілося себе вдосконалити. І досі хочеться щось змінити. Тому я почала робити операції,
– розповідала блогерка у 2020 році.
Найперша операція дівчини – мамопластика. За її словами, це хірургічне втручання було найболючішим для неї. Блогерка змінювала груди 4 рази. Також вона робила такі пластичні операції:
- ліпосакція,
- видалення грудок Біша,
- пластика преса,
- лабіопластика,
- підтяжка й пластика сідниць.
Анастасія Покрещук після пластики живота / Фото з інстаграму блогерки
Нещодавно вона також встановила собі пілети – гормональні імпланти.
Анастасія Покрещук припускає, що може вдосконалювати своє тіло й надалі. Однак вона не розповідає про свої плани.
Анастасія Покрещук до і після операцій / Фото з інстаграму блогерки
Де зараз Анастасія Покрещук?
Блогерка надалі проживає у Києві та розвиває свій блог, вона відома під ніком Justqueen. У своєму блозі вона показує особисте життя та відповідає на запитання шанувальників, часто психологічного характеру.
Анастасія розповіла, що не планує виходити заміж, бо вважає більшість чоловіків зрадниками, і не хоче ставати мамою, адже для неї важливе її тіло та свобода.
У нормальний шлюб я не вірю, бо я його практично ні разу не бачила. Вірність – це на межі фантастики… І дітей я не хочу,
– казала Анастасія в інтерв'ю Мирославі Мандзюк.
Однією з найважливіших сфер у житті для Анастасії – це фінансова. Вона прагне якомога більше заробляти та лише зростати й розвиватися.