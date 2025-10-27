Анастасія Покрещук родом з Києва, де народилася, виросла й навчалася. Більше про неї читайте у матеріалі 24 Каналу.

Насті 36 років, вона виросла у заможній сім'ї. Дівчина зізнавалась, що тривалий час вона не могла знайти себе. Через це вона пішла навчатися на психолога у Київський національний університет імені Тараса Шевченка.



Анастасія Покрещук до операцій / Фото з інстаграму блогерки

Також Покрещук закінчила косметологічні курси й деякі процедури робила собі сама.

У 2019 році Настя взяла участь у четвертому сезоні шоу "Від пацанки до панянки".

Пластичні операції Анастасії Покрещук

З 26 років Анастасія Покрещук почала змінювати свою зовнішність. Вона зізнавалась, що вважала себе "сірою мишою".

Мені хотілося себе вдосконалити. І досі хочеться щось змінити. Тому я почала робити операції,

– розповідала блогерка у 2020 році.

Найперша операція дівчини – мамопластика. За її словами, це хірургічне втручання було найболючішим для неї. Блогерка змінювала груди 4 рази. Також вона робила такі пластичні операції:

ліпосакція,

видалення грудок Біша,

пластика преса,

лабіопластика,

підтяжка й пластика сідниць.



Анастасія Покрещук після пластики живота / Фото з інстаграму блогерки

Нещодавно вона також встановила собі пілети – гормональні імпланти.

Анастасія Покрещук припускає, що може вдосконалювати своє тіло й надалі. Однак вона не розповідає про свої плани.



Анастасія Покрещук до і після операцій / Фото з інстаграму блогерки

Де зараз Анастасія Покрещук?

Блогерка надалі проживає у Києві та розвиває свій блог, вона відома під ніком Justqueen. У своєму блозі вона показує особисте життя та відповідає на запитання шанувальників, часто психологічного характеру.

Анастасія розповіла, що не планує виходити заміж, бо вважає більшість чоловіків зрадниками, і не хоче ставати мамою, адже для неї важливе її тіло та свобода.

У нормальний шлюб я не вірю, бо я його практично ні разу не бачила. Вірність – це на межі фантастики… І дітей я не хочу,

– казала Анастасія в інтерв'ю Мирославі Мандзюк.

Однією з найважливіших сфер у житті для Анастасії – це фінансова. Вона прагне якомога більше заробляти та лише зростати й розвиватися.