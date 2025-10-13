За час повномасштабного вторгнення в житті Анастасії сталося чимало змін, зокрема йдеться про розлучення з чоловіком. Де зараз і чим займається Коротка, читайте у матеріалі Showbiz 24.

Кар'єра Анастасії Короткої

Анастасія Коротка народилась у Донецьку, але разом з родиною жила у селищі Мангуш і у місті Маріуполь. Дівчина навчалась у Бердянському педагогічному інституті (спеціальність "Хореографія").

Коротка грала у КВК, а після переїзду до Києва стала учасницею пародійного шоу "Велика різниця по-українськи". Була ведучою популярного розважального тревел-шоу "Орел і Решка".

Андрій Бєдняков і Анастасія Коротка в шоу "Орел і Решка"

Коротка також знімалась у серіалах "Великі почуття", "Супергерої", разом з Андрієм Бєдняковим вела шоу "Побачення з зіркою", програми "Як фішка ляже" і "Блокбастери".

Акторку можна побачити у пародії на серіал "Гра престолів" від "Кварталу 95" – "Ігри непристойних". Вона зіграла Юлю, в-БЮТі-народжену (відсилка до "Блоку Юлії Тимошенко" і Дейєнеріс Таргарієн). Крім того, Анастасія знімалась у фільмі "Я, ти, він, вона" з Володимиром Зеленським. Прем'єра відбулась у 2018 році.

Стосунки та розлучення з Андрієм Бєдняковим

Андрій Бєдняков уперше побачив Анастасію Коротку на репетиції КВК. Акторка перебувала у стосунках, але телеведучий відбив її в іншого чоловіка. Так, між ними зав'язався роман.

Довгий час Андрій та Анастасія зустрічалися, а у 2014 році одружились. У 2015 році в подружжя народилась донька Ксенія, у 2022 році телеведучий і акторка вдруге стали батьками: на світ з'явився син Остап.

Андрій Бєдняков і Анастасія Коротка з дітьми

У жовтні 2024 року Бєдняков несподівано оголосив про розлучення з дружиною. Він подякував Короткій за 16 років разом, за "двох фантастичних дітей". Телеведучий наголосив, що дуже поважає і цінує колишню кохану.

Це було моє рішення, і воно далось дуже важко! Ніхто нікого не зраджував, не обманював, ми навпаки намагаємось максимально бути чесними одне з одним, саме тому і було прийняте таке рішення!,

– висловилась Анастасія про розлучення з чоловіком.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній Коротка назвала причину розлучення з Бєдняковим. Акторка зізналась, що в дечому була залежна від чоловіка і боялась його втратити, а в якийсь момент задумалась, чи справді любить його.

Рішення про розлучення стало несподіванкою для телеведучого.

Це було дуже боляче для нього. Він каже: "Тоді ти мене залишила одного". Я розумію, як йому було важко,

– поділилась Анастасія.

Зараз колишні закохані підтримують дружні стосунки.

Де зараз Анастасія Коротка?

Під час повномасштабного вторгнення Анастасія Коротка разом з дітьми тривалий час жила у США. У червні 2025 року жінка повідомила, що вони повернулись до України. Акторка пояснила, чому затягнула переїзд:

Остапчик був маленький, у Ксенії була школа. І так було класно, що вона мову нову вивчає, в неї друзі. Нам там проживати було шикарно. Тато платив, я теж заробляла, звичайно, але не так. Америка – прекрасна країна. У неї є свої приколи, але там добре проживати. Але я знаю, що мені треба бути тут. Я більше користі зроблю тут,

– розповіла вона.

В інтерв'ю Єфросиніній Анастасія розповіла про свої творчі плани. Жінка зізналась, що буде займатися гумором і хоче створити власні проєкти.

"У мене багато ідей. Багато пишу гумору. Я взагалі дізналась, що можу писати. Це дуже прикольно, це взагалі якась нова грань у мені. Це мені дуже подобається", – поділилась Коротка.