"Це дивовижно": мережу розчулив англомовний кавер хіта "Обійми" від американця Елліса Голла

Американські музиканти Елліс Голл, Джордж Вітті та українська співачка Мар'яна Головко створили англомовну версію пісні "Обійми". Це один з найвідоміших треків "Океану Ельзи".

Одна з найвідоміших композицій гурту "Океану Ельзи" – "Обійми" – зазвучала англійською мовою. Її переспівали, щоб підтримати Україну.

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Англомовний кавер "Обійми"

Американський композитор Елліс Голл, володар Греммі та Еммі Джордж Вітті створили кавер на пісню "Обійми". Разом з ними працювала українська вокалістка Мар'яна Головко.

Співзасновник квінтету CRBQ Алек Берфілд розповів про те, як народилась ідея записати своє бачення композиції.

Ми з братом Гаєм Берфілдом шукали спосіб допомогти Україні ще два роки тому. У мого брата в штаті Массачусетс живуть п'ятеро членів родини, яка втекла з Маріуполя, тож ми глибоко пов'язані з Україною. Ми сподіваємося, що це відео сподобається глядачам,

– зауважив Алек Берфілд.

Усі кошти, які музиканти зберуть з перегляду ролика, будуть передані Україні.

Елліс Голл, Джордж Вітті та Мар'яна Головко – Hug Me: дивіться відео онлайн

У мережі українці та іноземці зворушені новою версією пісні та дякують артистам за підтримку:

"Дякуємо вам за роботу";

"Щиро дякуємо";

"Так красиво, дякуємо від України";

"Яке гарне звучання";

"Дякуємо. Це дивовижно";

"Блискуче".

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