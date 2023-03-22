Племінниця принцеси Діани Амелія Спенсер вийшла заміж: де пройшла святкова вечірка

Племінниця принцеси Діани леді Амелія Спенсер вийшла заміж. Її чоловіком став агент з нерухомості Грег Маллет.

Племінниця принцеси Діани та сестра Кітті Спенсер Амелія вийшла заміж. Новоспечене подружжя не ділилося фото й деталями, але перша інформація про їхнє заміжжя прослизнула у пресу.

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Леді Амелія Спенсер вийшла заміж

Через три роки після заручин леді Амелія Спенсер та агент з нерухомості Грег Маллет одружилися у Південній Африці. Церемонія та святкування минули у розкішній віллі в Кейптауні з виноградником, садом і видом на океан. Ціна за ніч у такій віллі коштує близько 950 фунтів стерлінгів.

Гостями на весіллі були батько Амелії Чарльз Спенсер, а також її сестри: леді Еліза Вікторія та Кітті Спенсер.



Амелія Спенсер з чоловіком / Фото з інстаграму Амелії

, Амелія Спенсер та Грег Маллет заручилися 20 липня 2020 року. Вже у січні цього року їхнє свято було сплановане: подруги леді Амелії ділилась кадрами з дівич-вечора, де була дата майбутнього весілля.

Нагадаємо, що у липні 2021 року весілля зіграла Кітті Спенсер. Вона вийшла заміж за мільярдера з Південної Африки Марка Льюіса. Кітті Спенсер на весіллі приміряла 5 кутюрних суконь. Всі вони були від італійського бренду Dolce&Gabbana.

Урочиста церемонія відбулася на віллі Альдобрандіні. На урочистому заході були сестри Кітті – близнючки Еліза та Амелі, її близька подруга, британська співачка Піксі Лотт, а також й діти нареченого від першого шлюбу. Розкішне святкування завершилося феєрверком.