Племянница принцессы Дианы и сестра Китти Спенсер Амелия вышла замуж. Новоиспеченные супруги не делились фото и деталями, но первая информация об их замужестве проскользнула в прессу.

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Леди Амелия Спенсер вышла замуж

Три года спустя после помолвки леди Амелия Спенсер и агент по недвижимости Грег Маллет поженились в Южной Африке. Церемония и празднование прошли в роскошной вилле в Кейптауне с виноградником, садом и видом на океан. Цена за ночь в такой вилле стоит около 950 фунтов стерлингов.

Гостями на свадьбе были отец Амелии Чарльз Спенсер и ее сестры: леди Элиза Виктория и Китти Спенсер.



Амелия Спенсер с мужем / Фото из инстаграма Амелии

Заметим, Амелия Спенсер и Грег Маллет обручились 20 июля 2020 года. Уже в январе этого года их праздник был спланирован: подруги леди Амелии делилась кадрами с девичника, где была дата предстоящей свадьбы.

Напомним, что в июле 2021 года свадьбу сыграла Китти Спенсер. Она вышла замуж за миллиардера из Южной Африки Марка Льюиса. Китти Спенсер на свадьбе примеряла пять кутюрных платьев. Все они были от итальянского бренда Dolce&Gabbana.

Торжественная церемония прошла на вилле Альдобрандини. На торжественном мероприятии были сестры Китти – близнецы Элиза и Амели, ее близкая подруга, британская певица Пикси Лотт, а также дети жениха от первого брака. Роскошное празднование завершилось фейерверком.