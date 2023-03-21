Акторка Аманда Байнс потрапила до психіатричної лікарні: її помітили оголеною на вулиці
Джерело:Page Six
Американська акторка та співачка Аманда Байнс нещодавно потрапила до психіатричної лікарні. Очевидці бачили, як вона бродила голою вулицями Лос-Анджелеса, а потім сама викликала поліцейських.
Нагадаємо, що акторка страждає на біполярні розлади. Напередодні інциденту вона відмовилася від ліків.
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Очевидці кажуть, що Аманда зупинила машину оголеною і сказала водієві, що у неї психічний розлад.
Після цього 36-річна Байнс сама зателефонувала до служби 911, її доставили до поліцейської дільниці. Експерт із психічного здоров'я визначив, що акторці необхідна госпіталізація, тож зараз вона залишається в лікарні.
Аманда Баянс за останні роки дуже змінилася / Фото Page Six
Колишній наречений Аманди Пол Майкл повідомив виданню, що напередодні інциденту вона відмовилася від ліків. Приступ захворювання у неї стався майже через рік після того, як суд звільнив Байнс від восьмирічної опіки.
Що відомо про Аманду Баянс: головне
- Акторка здобула світову славу у підлітковому віці. Вона розпочинала кар'єру у 13 років, коли почала вести власну телепрограму "Шоу Аманди". Однак українцям вона більш відома за участю у популярних комедіях, зокрема, "Чого хоче дівчина", "Кохання на острові", "Вона – чоловік", "Сідні Вайт", "Відмінниця легкої поведінки" тощо.
- Однак популярність та робота в Голлівуді згубно повпливала на життя Аманди Байнс. Наприкінці 2000-их акторка мала залежність від алкоголю та наркотиків. Саме тому її припинили запрошувати на зйомки та скасували кілька перспективних контрактів.
- Крім того, у зірки розпочались проблеми із законом. Аманда Байнс спровокувала кілька ДТП та мала умовний термін ув'язнення впродовж 3 років. До 2019 року вона проходила курс лікування у реабілітаційному центрі.
- У 2013 році мати актриси стала її опікуном, а у 2018 році у неї діагностували біполярний розлад. Також Байнс зізналася, що зловживала психоактивними речовинами. У лютому 2022 року актриса подала заяву про припинення опікунства. Адвокат заявив, що стан Байнс покращився і захист більше не потрібний.