Акторка Аманда Байнс потрапила до психіатричної лікарні: її помітили оголеною на вулиці

Американська акторка та співачка Аманда Байнс нещодавно потрапила до психіатричної лікарні. Очевидці бачили, як вона бродила голою вулицями Лос-Анджелеса, а потім сама викликала поліцейських.

Нагадаємо, що акторка страждає на біполярні розлади. Напередодні інциденту вона відмовилася від ліків.

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Очевидці кажуть, що Аманда зупинила машину оголеною і сказала водієві, що у неї психічний розлад.

Після цього 36-річна Байнс сама зателефонувала до служби 911, її доставили до поліцейської дільниці. Експерт із психічного здоров'я визначив, що акторці необхідна госпіталізація, тож зараз вона залишається в лікарні.



Аманда Баянс за останні роки дуже змінилася / Фото Page Six

Колишній наречений Аманди Пол Майкл повідомив виданню, що напередодні інциденту вона відмовилася від ліків. Приступ захворювання у неї стався майже через рік після того, як суд звільнив Байнс від восьмирічної опіки.

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